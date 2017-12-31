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    Общество

    Суд арестовал пойманного на даче взятки директора аэропорта Николаева

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    Представитель обвинения, прокурор Артем Демида, ходатайствовал о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
    Директор коммунального предприятия Николаевский международный аэропорт Михаил Галайко в суде
    novosti-n

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Судья Заводского районного суда Николаева Зинаида Сухаревич избрала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн грн для директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Михаила Галайко.

    Ранее чиновника задержали во время передачи неправомерной выгоды в размере 700 тысяч гривен председателю Николаевской ОГА Алексею Савченко.

    Представитель обвинения, прокурор Артем Демида, ходатайствовал о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн. Защитник руководителя предприятия просил избрать для него меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, ссылаясь на плохое самочувствие подзащитного. Выслушав стороны, судья постановил взять директора аэропорта под стражу.

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