В Киевской области женщина-чиновник погорела на взятке в виде иномарки

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали секретаря бюджетной комиссии одного из поселковых советов Киевской области, которая получила вторую часть взятки в виде иномарки и 5 тыс грн, передает пресс-служба прокуратуры Киева.
При этом уточнили в ведомстве, первая часть взятки составляла 2 000 долларов США и была получена злоумышленницей в ноябре текущего года.
По данным следствия, отметили в прокуратуре, неправомерную выгоду чиновник потребовал от предпринимателя за содействие в принятии положительного решения председателем и членами исполкома селищноï совета о предоставлении разрешения на размещение двух МАФов на территории указанного поселка.
В настоящее время задержанному лицу готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.
Ранее во Львовской области мэр одного из городов предлагал 2 тысячи долларов полицейским за закрытие уголовного производства и избежания уголовной ответственности.