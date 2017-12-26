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    В Киевской области женщина-чиновник погорела на взятке в виде иномарки

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    Женщину-чиновника сотрудники Нацполиции вместе с СБУ и под процессуальным руководством прокуратуры Киева задержали после передачи второй части взятки.
    В Киевской области женщина-чиновник погорела на взятке в виде иномарки
    Пресс-служба Прокуратуры Киева

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали секретаря бюджетной комиссии одного из поселковых советов Киевской области, которая получила вторую часть взятки в виде иномарки и 5 тыс грн, передает пресс-служба прокуратуры Киева.

    Пресс-служба Прокуратуры Киева
    В Киевской области женщина-чиновник погорела на взятке в виде иномарки
    По информации пресс-службы столичной прокуратуры, женщину-чиновника сотрудники Нацполиции вместе с СБУ и под процессуальным руководством прокуратуры Киева задержали после передачи второй части взятки, которую она получила в виде автомобиля "Volkswagen Sharan" и денежных средств в сумме 5 тыс гривен.
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    При этом уточнили в ведомстве, первая часть взятки составляла 2 000 долларов США и была получена злоумышленницей в ноябре текущего года.

    По данным следствия, отметили в прокуратуре, неправомерную выгоду чиновник потребовал от предпринимателя за содействие в принятии положительного решения председателем и членами исполкома селищноï совета о предоставлении разрешения на размещение двух МАФов на территории указанного поселка.

    В настоящее время задержанному лицу готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

    Ранее во Львовской области мэр одного из городов предлагал 2 тысячи долларов полицейским за закрытие уголовного производства и избежания уголовной ответственности.

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