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29.12.201711:33
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    В Николаеве за попытку дать взятку губернатору задержан директор аэропорта

    (обновлено: )19311
    Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что директор аэропорта предлагал ему 2,5 миллиона гривен и принес первую часть взятки - 700 тысяч.
    Прокурор Николаевской области Тарас Дунас (слева) и губернатор Николаевской области Алексей Савченко (справа)
    Фото Николаевская ОГА

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что ему пытались дать взятку в 700 тысяч гривен.

    Николаевский губернатор Савченко зажег главную елку с переломанным носом
    Видео "Николаевские вести"
    Николаевский губернатор Савченко зажег главную елку с перебитым носом

    По словам Савченко, такую сумму ему намеревался подарить директор коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Михаил Галайко.

    "Галайко пришел вчера в губернатору с "подарком" к новому году: с пакетом, в котором было 700 тысяч гривен. Всего он предлагал 2,5 миллиона. Деньги были предложены за продление с ним трудового договора — 23 декабря контракт закончился", — передают "Новости-N" сообщение Савченко с брифинга.

    Вместе с Савченко в брифинге принял участие прокурор Николаевской области Тарас Дунас. Он сообщил, что директор аэропорта задержан. В данный момент он находится в изоляторе временного содержания.

    На брифинге было показано видео оперативной съемки.

    Фото "Сайт города Николаева"
    Пакет с 700 тысячами гривен, которые предназначались в качестве взятки главе Николаевской ОГА

    Михаила Галайко назвачили исполняющим обязанности директора аэропорта 2 февраля 2017 года.

    Ранее был задержан одесский бизнесмен, который пытался дать взятку в 800 тысяч долларов сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины. Его арестовали с возможностью внесения залога в 20 млн грн, который он позднее уплатил.

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