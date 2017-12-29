В Николаеве за попытку дать взятку губернатору задержан директор аэропорта

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что ему пытались дать взятку в 700 тысяч гривен.

По словам Савченко, такую сумму ему намеревался подарить директор коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Михаил Галайко.

"Галайко пришел вчера в губернатору с "подарком" к новому году: с пакетом, в котором было 700 тысяч гривен. Всего он предлагал 2,5 миллиона. Деньги были предложены за продление с ним трудового договора — 23 декабря контракт закончился", — передают "Новости-N" сообщение Савченко с брифинга.

Вместе с Савченко в брифинге принял участие прокурор Николаевской области Тарас Дунас. Он сообщил, что директор аэропорта задержан. В данный момент он находится в изоляторе временного содержания.

На брифинге было показано видео оперативной съемки.

Фото "Сайт города Николаева" Пакет с 700 тысячами гривен, которые предназначались в качестве взятки главе Николаевской ОГА

Михаила Галайко назвачили исполняющим обязанности директора аэропорта 2 февраля 2017 года.

Ранее был задержан одесский бизнесмен, который пытался дать взятку в 800 тысяч долларов сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины. Его арестовали с возможностью внесения залога в 20 млн грн, который он позднее уплатил.