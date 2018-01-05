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    В Харькове задержаны на взятке в $20 тыс сотрудники ГФС

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    Подполковник и майор налоговой службы требовали у местного предпринимателя 40 тысяч долларов за возвращение изъятого при обыске имущества и непривлечение его к уголовной ответственности.
    Сотрудники СБУ задержали в Харькове двоих сотрудников Государственной фискальной службы по подозрению в получении взятки
    Facebook Владислава Абдулы

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники СБУ задержали в Харькове двоих сотрудников Государственной фискальной службы по подозрению в получении взятки в размере 20 тысяч долларов, сообщил начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook.

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    Установлено, что заместитель начальника одного из управлений главного управления ГФС области вместе со своим подчиненным — старшим оперуполномоченным — наладили схему систематического получения взяток от предпринимателей за непрепятствование их хозяйственной деятельности.

    Подполковник и майор налоговой службы требовали у местного предпринимателя 40 тысяч долларов за возвращение изъятого при обыске имущества и непривлечение его к уголовной ответственности.

    "Правоохранители задержали злоумышленников во время получения части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч долларов. Пытаясь избежать передачи денег "из рук в руки", чиновники привлекли к своей сделки посредника — кассира одного из пунктов обмена валют", — отметил Абдула.

    Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении.

    Ранее сообщалось, что правоохранители задержали при получении взятки в размере 700 долларов исполняющего обязанности заместителя военного комиссара.

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