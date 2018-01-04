И.о. заместителя военного комиссара задержан за взятку

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали при получении взятки в размере 700 долларов исполняющего обязанности заместителя военного комиссара, сообщил в четверг официальный представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Задержали исполняющего обязанности заместителя военного комиссара — начальника отделения комплектования Чугуевского объединенного районного военкомата Харьковской области после получения неправомерной выгоды в размере 700 долларов", — написал Лысенко на своей странице в Facebook.

По его информации, чиновнику предлагали взятку за признание лица непригодным к военной службе.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель КП "Николаевский международный аэропорт" Михаил Галайко, пойманный на попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко, вышел на свободу после уплаты залога в 2,5 миллиона гривен.