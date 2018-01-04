Пойманный на даче взятки директор аэропорта Николаева вышел под залог

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Экс-руководитель КП "Николаевский международный аэропорт" Михаил Галайко, пойманный на попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко, вышел на свободу после уплаты залога в 2,5 миллиона гривен. Об этом сообщает издание "Преступности.net" со ссылкой на источник в ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Как отмечается, вечером 3 января в изолятор временного содержания ГУНП пришли адвокаты Галайко и предъявили дежурному квитанцию об уплате полной суммы залога. Полиция заявила об отсутствии оснований для дальнейшего содержания чиновника под стражей и отпустила.

Также, по словам источника, оперативники Управления защиты экономики ГУНП собираются проверить происхождение денег, которые внесли в качестве залога.

Ранее чиновника задержали во время передачи неправомерной выгоды в размере 700 тысяч гривен председателю Николаевской ОГА Алексею Савченко. Меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, равноценного общей сумме взятке, суд избрал Галайко 30 декабря. Прокуратура настаивала на аресте с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен.

