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    Общество

    Пойманный на даче взятки директор аэропорта Николаева вышел под залог

    (обновлено: )3910
    По данным источника в ГУ Нацполиции в Николаевской области, 3 января в изолятор временного содержания ГУНП пришли адвокаты Галайко и предъявили дежурному квитанцию об уплате полной суммы залога.
    Директор коммунального предприятия Николаевский международный аэропорт Михаил Галайко в суде
    novosti-n

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Экс-руководитель КП "Николаевский международный аэропорт" Михаил Галайко, пойманный на попытке дать взятку главе Николаевской ОГА Алексею Савченко, вышел на свободу после уплаты залога в 2,5 миллиона гривен. Об этом сообщает издание "Преступности.net" со ссылкой на источник в ГУ Нацполиции в Николаевской области.

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    Как отмечается, вечером 3 января в изолятор временного содержания ГУНП пришли адвокаты Галайко и предъявили дежурному квитанцию об уплате полной суммы залога. Полиция заявила об отсутствии оснований для дальнейшего содержания чиновника под стражей и отпустила.

    Также, по словам источника, оперативники Управления защиты экономики ГУНП собираются проверить происхождение денег, которые внесли в качестве залога.

    Ранее чиновника задержали во время передачи неправомерной выгоды в размере 700 тысяч гривен председателю Николаевской ОГА Алексею Савченко. Меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, равноценного общей сумме взятке, суд избрал Галайко 30 декабря. Прокуратура настаивала на аресте с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен.

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