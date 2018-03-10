Одной из главных тем обсуждения в ВР стал "законопроект Луценко", который позволит председателю фракции БПП возглавить Генпрокуратуру. Подробнее о происходящем в стенах парламента сообщила Снежана Гришина.
Глава Вышгородской районной государственной администрации Александр Горган сообщил, что Момота, согласно постановлению суда, должны освободить в течение одного дня с момента получения документа с отметкой банка, подтверждающего внесение средств на счет.
В воскресенье Печерский районный суд Киева избрал городскому голове Вышгорода Киевской области Алексею Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.
В воскресенье Печерский районный суд Киева избрал городскому голове Вышгорода Киевской области Алексею Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.
Печерский районный суд может в субботу избрать меру пресечения для мэра Вышгорода Алексея Момота, задержанного на взятке в размере 200 тыся евро. Заседание началось со скандала в зале и митинга под зданием суда.
Накануне вечером соцсети взволновано зашумели: мэра Вышгорода Алексея Момота задержали на взятке в 1 миллион евро! Со временем в СМИ сумма взятки заметно поубавилась, а вот число комментариев только возросло. Как отреагировали на эту новость в Украине?
В Вышгороде прошла акция поддержки мэра, обвиняемого в получении взятки. Жители считают, что его подставили. Но прошлое мэра дает возможность предположить, что он вполне мог быть замешен в этом, сообщила депутат Вышгородского райсовета Ирина Побидаш.
Мэра Вышгорода Алексея Момота задержали по подозрению в вымогательстве взятки размером в миллион евро. Депутат Вышгородского районного совета Ирина Побидаш считает, что мэр мог пойти на это преступление.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".