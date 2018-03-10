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    Алексей Момот

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Назар Холодницкий
    Холодницкий: расследование по делу Момота проведено неуполномоченными лицами
    21:58 09.06.2016
    185Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По словам Холодницкого, "есть достаточно веские основания полагать, что подозрение и досудебное расследование были проведены неуполномоченными органами, это фактически очень угрожающая ситуация".
    Суд над мэром Вышгорода в Киеве
    Суд отменил арест мэра Вышгорода Момота, задержанного за взятку
    16:08 09.06.2016
    1012Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Председательствующий в коллегии судей на оглашении уточнил, что решение Апелляционного суда Киева по городскому главе Вышгорода Алексею Момоту обжалованию не подлежит.
    Суд над мэром Вышгорода Алексеем Момотом
    Мэра Вышгорода Момота, задержанного за взятку, отстранили от должности
    22:02 27.04.2016
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    Согласно решению суда, Алексея Момота отстранили от исполнения обязанностей до 15 июня. Кроме того, суд постановил изъять у него удостоверение городского головы.
    Верховная Рада Украины
    ВР: Луценко готовят в генпрокуроры, Гонтареву хотят уволить – спецкор
    14:56 19.04.2016
    532Дело Новинского. Прикосновенен
    Одной из главных тем обсуждения в ВР стал "законопроект Луценко", который позволит председателю фракции БПП возглавить Генпрокуратуру. Подробнее о происходящем в стенах парламента сообщила Снежана Гришина.
    Суд над мэром Вышгорода в Киеве
    За мэра Вышгорода внесен залог - глава райгосадминистрации
    19:19 18.04.2016
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    Глава Вышгородской районной государственной администрации Александр Горган сообщил, что Момота, согласно постановлению суда, должны освободить в течение одного дня с момента получения документа с отметкой банка, подтверждающего внесение средств на счет.
    Суд над мэром Вышгорода в Киеве
    Арест мэра Вышгорода в Печерском суде Киева 
    02:17 18.04.2016
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    В воскресенье Печерский районный суд Киева избрал городскому голове Вышгорода Киевской области Алексею Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.
    Оглашение решения суда мэру Вышгорода
    Оглашение решения суда мэру Вышгорода 
    19:21 17.04.2016
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    В воскресенье Печерский районный суд Киева избрал городскому голове Вышгорода Киевской области Алексею Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.
    Мэр Вышгорода Алексей Момот
    Суд арестовал мэра Вышгорода на два месяца
    12:46 17.04.2016
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    Суд разрешил внести залог в размере 5 млн грн, однако сам Алексей Момот сообщил, что у него такой суммы. В связи с этим защита мэра намерена уже завтра, 18 апреля, подать апелляцию на решение суда.
    Задержанный за взятку в 1 миллион евро мэр Вышгорода Анатолий Момот.
    В воскресенье суд продолжит избирать меру пресечения мэру Вышгорода
    01:20 17.04.2016
    56Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    По информации СМИ, меру пресечения мэру Вшыгорода Алексею Момоту продолжат избирать в воскресенье, 17 апреля, в 10.00. В обед воскресенья заканчивается срок его задержания.
    Суд над мэром Вышгорода начался со скандала в зале и митинга. Видео
    Суд над мэром Вышгорода начался со скандала в зале и митинга 
    13:59 16.04.2016
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    Печерский районный суд может в субботу избрать меру пресечения для мэра Вышгорода Алексея Момота, задержанного на взятке в размере 200 тыся евро. Заседание началось со скандала в зале и митинга под зданием суда.
    Задержанный за взятку в 1 миллион евро мэр Вышгорода Анатолий Момот.
    Соцсети вступились за мэра Вышгорода Момота
    15:11 15.04.2016
    2670Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Накануне вечером соцсети взволновано зашумели: мэра Вышгорода Алексея Момота задержали на взятке в 1 миллион евро! Со временем в СМИ сумма взятки заметно поубавилась, а вот число комментариев только возросло. Как отреагировали на эту новость в Украине?
    Статуя богини правосудия Фемиды
    "Он неоднократно судим": депутат Вышгорода о задержании мэра
    13:58 15.04.2016
    819Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    В Вышгороде прошла акция поддержки мэра, обвиняемого в получении взятки. Жители считают, что его подставили. Но прошлое мэра дает возможность предположить, что он вполне мог быть замешен в этом, сообщила депутат Вышгородского райсовета Ирина Побидаш.
    Задержанный за взятку в 1 миллион евро мэр Вышгорода Анатолий Момот.
    Депутат Вышгородского райсовета: легко поверю, что мэр совершил преступление
    08:56 15.04.2016
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    Мэра Вышгорода Алексея Момота задержали по подозрению в вымогательстве взятки размером в миллион евро. Депутат Вышгородского районного совета Ирина Побидаш считает, что мэр мог пойти на это преступление.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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