Военной прокуратурой Южного региона Украины расследуется уголовное производство в отношении Шакуро, которому сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) УК Украины.
Как было установлено, группа медицинских работников из числа персонала Военно-медицинского клинического центра Южного региона длительное время присваивала наркотические препараты, предназначенные для лечения больных.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.