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    Военная прокуратура Южного региона Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Военной прокуратурой Южного региона Украины расследуется уголовное производство в отношении Шакуро, которому сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) УК Украины.
    Наручники
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    Как было установлено, группа медицинских работников из числа персонала Военно-медицинского клинического центра Южного региона длительное время присваивала наркотические препараты, предназначенные для лечения больных.
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    05:51 10.03.2018
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