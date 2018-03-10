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    Старобельск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Экскурсия в камеру экс-регионала Ефремова. Видео
    "Экскурсия" в камеру экс-"регионала" Ефремова 
    08:25 10.02.2017
    1264Дело Ефремова. Первый пошел?
    Журналисты побывали в камере экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова в Старобельском СИЗО. Экс-"регионал" встретил их в теплой куртке, спортивных штанах и валенках.
    Александр Ефремов в зале суда вне стеклянной кабины
    Ефремова освободили из стеклянной кабины в суде
    13:14 09.02.2017
    1412Дело Ефремова. Первый пошел?
    На странице экс-нардепа говорится, что в четверг впервые в Украине суд удовлетворил ходатайство защиты об освобождении обвиняемого из стеклянной кабины. Кроме того, к обвинению подключились еще четверо прокуроров.
    Александр Ефремов в Старобельском суде. Видео
    Заседание по делу Ефремова перенесли из-за самоотвода судей 
    04:54 17.01.2017
    386Дело Ефремова. Первый пошел?
    Как сообщается, на заседании в понедельник двое из трех членов коллегии судей взяли самоотвод, поэтому судебная электронная система должна определить новый состав судей.
    Мэр Старобельска Владимир Живага. Архивное фото
    Задержан второй подозреваемый в убийстве мэра Старобельска
    10:10 18.04.2016
    142Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    О задержании второго подозреваемого сообщил глава главного управления Национальной полиции в Луганской области Юрий Покиньборода. При этом подробностей задержания правоохранитель не сообщил.
    Мэр Старобельска Владимир Живага. Архивное фото
    Полиция задержала подозреваемого в убийстве мэра Старобельска
    16:26 27.02.2016
    2214Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Согласно информации задержанного, убийство мэра Старобельска Владимира Живаги он совершил из корыстных побуждений. Сейчас в суде решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
    Георгий Тука на съезде пропрезидентской партии Блок Петра Порошенко Солидарность
    Убийство мэра Старобельска, скорее всего, не связано с политикой – Тука
    16:05 24.02.2016
    656Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Глава областной военно-гражданской администрации Григорий Тука заявил, что подозреваемых в убийстве мэра города Старобельск в Луганской области искать нужно в бизнес-кругах.
    Вдова мэра Старобельска
    Вдова мэра Старобельска связала убийство супруга с политикой 
    13:55 24.02.2016
    1317Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Бывший мэр Старобельска Александр Гончаров не нашел свободного времени для того, чтобы прокомментировать убийство своего преемника Владимира Живаги.
    Мэр Старобельска Владимир Живага. Архивное фото
    Циничное убийство мэра Старобельска: все версии преступления
    13:06 24.02.2016
    2988Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Убийство мэра прифронтового Старобельска потрясло Луганщину и отдалось эхом по Украине. Пули, выпущенные во Владимира Живагу, уже назвали "актом политического террора". Звучат обвинения и "лжепатриотических сил", и "нелюдей" из экс-регионалов.
    Фото с места убийства мэра Старобельска
    Обнародованы фото с места убийства мэра Старобельска в Луганской области
    12:58 23.02.2016
    1382Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Пресс-служба областной полиции ранее подтвердила, что Владимир Живага, 1971 года рождения, скончался вечером в понедельник в карете скорой помощи от полученных телесных повреждений в области головы.
    Мэр Старобельска Владимир Живага. Архивное фото
    Полиция: мэр Старобельска убит выстрелами в голову и шею
    12:17 23.02.2016
    3082Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Спикер главка полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что факт зарегистрирован в реестре досудебных расследований по статье "умышленное убийство". Отрабатываются различные версии мотивов, в том числе и убийство на политической почве.
    Мэр Старобельска Владимир Живага. Архивное фото
    Смерть мэра Старобельска расследуется как умышленное убийство - СМИ
    09:36 23.02.2016
    2454Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Владимира Живагу обнаружил сторож во время обхода территории Старобельского горисполкома. По предварительным данным полиции, он лежал на земле в бессознательном состоянии.
    Мэр Старобельска Владимир Живаго
    В Старобельске убит мэр города Владимир Живага
    02:17 23.02.2016
    6084Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    По информации полиции, в 22.00 во время обхода территории сторож обнаружил Владимира Живагу, который лежал на земле во внутреннем дворе Старобельского горисполкома.
    Батальон Айдар. Архивное фото
    Бойца "Айдара" за неучтенную гранату приговорили к 6 годам тюрьмы
    00:30 29.07.2015
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    Как говорится в сообщении военной прокуратуры. во время проверки патрулем военной комендатуры Старобельска и досмотра вещей военнослужащего граната с запалом были обнаружены и изъяты.
    Ситуация в Луганске
    В Луганске готовятся отметить День защитника Отечества - спецкор
    13:42 23.02.2015
    572Украина: между миром и войной
    Корреспондент Надежда Чернуха рассказала, что в районе 29 блокпоста состоялся обмен пленными - "были обменяны 139 украинских военных". По ее словам, практически на всей территории области спокойно.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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