Со слов задержанного, убийство Владимира Живаги он совершил из корыстных побуждений. 22 февраля в 19.30 он произвел три выстрела из пистолета "ПМ". Два из них стали смертельными для Старобельского городского головы.
Согласно информации задержанного, убийство мэра Старобельска Владимира Живаги он совершил из корыстных побуждений. Сейчас в суде решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Убийство мэра прифронтового Старобельска потрясло Луганщину и отдалось эхом по Украине. Пули, выпущенные во Владимира Живагу, уже назвали "актом политического террора". Звучат обвинения и "лжепатриотических сил", и "нелюдей" из экс-регионалов.
Спикер главка полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что факт зарегистрирован в реестре досудебных расследований по статье "умышленное убийство". Отрабатываются различные версии мотивов, в том числе и убийство на политической почве.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".