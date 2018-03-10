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    Владимир Живага

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Мэр Старобельска Владимир Живага. Архивное фото
    Задержан второй подозреваемый в убийстве мэра Старобельска
    10:10 18.04.2016
    142Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    О задержании второго подозреваемого сообщил глава главного управления Национальной полиции в Луганской области Юрий Покиньборода. При этом подробностей задержания правоохранитель не сообщил.
    В полиции сообщили подробности убийства мэра Старобельска. Видео
    В полиции сообщили подробности убийства мэра Старобельска 
    05:00 28.02.2016
    2629Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Со слов задержанного, убийство Владимира Живаги он совершил из корыстных побуждений. 22 февраля в 19.30 он произвел три выстрела из пистолета "ПМ". Два из них стали смертельными для Старобельского городского головы.
    Мэр Старобельска Владимир Живага. Архивное фото
    Полиция задержала подозреваемого в убийстве мэра Старобельска
    16:26 27.02.2016
    2214Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Согласно информации задержанного, убийство мэра Старобельска Владимира Живаги он совершил из корыстных побуждений. Сейчас в суде решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
    Вдова мэра Старобельска
    Вдова мэра Старобельска связала убийство супруга с политикой 
    13:55 24.02.2016
    1317Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Бывший мэр Старобельска Александр Гончаров не нашел свободного времени для того, чтобы прокомментировать убийство своего преемника Владимира Живаги.
    Мэр Старобельска Владимир Живага. Архивное фото
    Циничное убийство мэра Старобельска: все версии преступления
    13:06 24.02.2016
    2988Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Убийство мэра прифронтового Старобельска потрясло Луганщину и отдалось эхом по Украине. Пули, выпущенные во Владимира Живагу, уже назвали "актом политического террора". Звучат обвинения и "лжепатриотических сил", и "нелюдей" из экс-регионалов.
    Мэр Старобельска Владимир Живага. Архивное фото
    "Украинский выбор" назвал убийство мэра Старобельска "политической расправой"
    13:32 23.02.2016
    1190Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    В движении уточнили, что Владимиру Живаге неоднократно поступали угрозы с требованием "порвать отношения с "Украинским выбором". В политсиле добавили, что он "беспощадно искоренял коррупцию".
    Фото с места убийства мэра Старобельска
    Обнародованы фото с места убийства мэра Старобельска в Луганской области
    12:58 23.02.2016
    1382Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Пресс-служба областной полиции ранее подтвердила, что Владимир Живага, 1971 года рождения, скончался вечером в понедельник в карете скорой помощи от полученных телесных повреждений в области головы.
    Мэр Старобельска Владимир Живага. Архивное фото
    Полиция: мэр Старобельска убит выстрелами в голову и шею
    12:17 23.02.2016
    3082Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Спикер главка полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что факт зарегистрирован в реестре досудебных расследований по статье "умышленное убийство". Отрабатываются различные версии мотивов, в том числе и убийство на политической почве.
    Мэр Старобельска Владимир Живага. Архивное фото
    Смерть мэра Старобельска расследуется как умышленное убийство - СМИ
    09:36 23.02.2016
    2454Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Владимира Живагу обнаружил сторож во время обхода территории Старобельского горисполкома. По предварительным данным полиции, он лежал на земле в бессознательном состоянии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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