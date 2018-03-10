Национальная полиция забила тревогу: депутаты перестарались в желании закрыть уголовные дела против себя или своих друзей-соратников. С 15 марта следователи должны закрыть 700-800 тысяч дел по кражам, взяткам и экономическим преступлениям.
Спецкор "ГС" из Харькова Юрий Ларин сообщил, что виновница ДТП Елена Зайцева, прикованная наручниками к одному из правоохранителей, давала показания, в то время как автомобили воссоздавали ход событий.
По словам начальника управления Нацполиции в Харьковской области Олега Беха, в настоящее время продолжаются экспертизы, по результатам которых можно будет сделать окончательные выводы о степени виновности каждого из участников аварии.
По информации источников в следствии, с целью взрыва в Соборе Святого семейства в Барселоне террористы изготавливали бомбы в доме в Альканаре с использованием большого количества баллонов с газом и взрывчатым веществом "мать Сатаны" (трипероксид ацетона).
По информации полиции, следствие в отношении телеканала "Интер" ведется уже два месяца. В Единый реестр досудебных расследований производство было внесено по признакам нарушения статей Криминального кодекса о подделке документов и финансировании терроризма.
Роман Насиров предоставил следствию документы, которые подтверждают необходимость в заграничном лечении, в частности соответствующее ходатайство. Также есть копия приглашения из Национального института диабета США, там готовы лечить Насирова за счет госбюджета.
По словам Анатолия Матиоса, следователям удастся привлечь к ответственности чиновников, убедить их возместить украденное, признать вину и разоблачить всех, кто или из страха, или по принуждению затянул их в организацию Виктора Януковича.
По словам депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, в феврале 2014 года по факту захвата власти Порошенко, Яценюк, Кличко, Тягнибок, Турчинов, Парубий уже были внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам совершенных преступлений.
По словам руководителя департамента ГПУ Сергея Горбатюка, в отношении Януковича есть уголовные производства с достаточным массивом доказательств, но есть и такие производства, которые требуют доработки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Национальная полиция забила тревогу: депутаты перестарались в желании закрыть уголовные дела против себя или своих друзей-соратников. С 15 марта следователи должны закрыть 700-800 тысяч дел по кражам, взяткам и экономическим преступлениям.
Рабочая версия следствия заключается в том, что за ЧП с взорвавшимся автомобилем в Берлине стоит организованная преступность, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель полиции немецкой столицы.
Расследование дел в отношении бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина, экс-главы СБУ Александра Якименко и бывшего главы НБУ Игоря Соркина приостановлены, поскольку в настоящее время фигуранты дел находятся в розыске.
Со слов задержанного, убийство Владимира Живаги он совершил из корыстных побуждений. 22 февраля в 19.30 он произвел три выстрела из пистолета "ПМ". Два из них стали смертельными для Старобельского городского головы.