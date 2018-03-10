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    следствие

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 62
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    Тюрьма. Архивное фото
    Следствие по-новому: преступники аплодируют стоя
    11:34 05.03.2018
    3968
    Национальная полиция забила тревогу: депутаты перестарались в желании закрыть уголовные дела против себя или своих друзей-соратников. С 15 марта следователи должны закрыть 700-800 тысяч дел по кражам, взяткам и экономическим преступлениям.
    Брифинг генпрокурора Луценко по поводу закупки вышек Черноморнефтегаза. Видео
    Брифинг генпрокурора Луценко по поводу закупки вышек "Черноморнефтегаза" 
    13:49 02.02.2018
    334
    Генеральный прокурор Юрий Луценко проводит брифинг по поводу завладения денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок.
    Следственный эксперимента в Харькове с участием Елены Зайцевой, 2 ноября 2017
    Спецкор: в Харькове раскрыли детали следственного эксперимента по ДТП
    17:29 02.11.2017
    3695Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Спецкор "ГС" из Харькова Юрий Ларин сообщил, что виновница ДТП Елена Зайцева, прикованная наручниками к одному из правоохранителей, давала показания, в то время как автомобили воссоздавали ход событий.
    Анна Шелест
    Ударит ли по Трампу дело Манафорта? Мнение эксперта
    11:45 01.11.2017
    353Арест Манафорта: украинский след
    Явка с повинной руководителя президентской кампании Дональда Трампа стала сигналом, что он готов к сотрудничеству со следствием, заявила эксперт-международник Анна Шелест.
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Расследование ДТП в Харькове: статус водителя Touareg может измениться
    04:55 22.10.2017
    4799Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    По словам начальника управления Нацполиции в Харьковской области Олега Беха, в настоящее время продолжаются экспертизы, по результатам которых можно будет сделать окончательные выводы о степени виновности каждого из участников аварии.
    Собор Саграда Фамилия в Барселоне
    Испанские террористы планировали масштабный теракт в соборе Саграда Фамилия
    02:57 20.08.2017
    652Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    По информации источников в следствии, с целью взрыва в Соборе Святого семейства в Барселоне террористы изготавливали бомбы в доме в Альканаре с использованием большого количества баллонов с газом и взрывчатым веществом "мать Сатаны" (трипероксид ацетона).
    Телеканал Интер. Архивное фото
    Полиция подозревает телеканал "Интер" в финансировании терроризма
    01:56 20.08.2017
    844Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По информации полиции, следствие в отношении телеканала "Интер" ведется уже два месяца. В Единый реестр досудебных расследований производство было внесено по признакам нарушения статей Криминального кодекса о подделке документов и финансировании терроризма.
    Роман Насиров
    После визита Насирова в ГФС никто больше "не заговорит" - эксперт
    01:28 14.08.2017
    776Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Член правления Transparency International Украина Ярослав Юрчишин в эфире "ГС" отметил, что пока не доказан факт коррупции, достаточно отстранения подозреваемого от должности, но не в случае Насирова.
    Роман Насиров. Архивное фото
    Насиров просит НАБУ вернуть ему загранпаспорт для лечения в США
    22:05 29.05.2017
    2604Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Роман Насиров предоставил следствию документы, которые подтверждают необходимость в заграничном лечении, в частности соответствующее ходатайство. Также есть копия приглашения из Национального института диабета США, там готовы лечить Насирова за счет госбюджета.
    Джулиан Ассанж
    В Швеции прекращено следствие по делу Ассанжа об изнасиловании - прокуратура
    12:26 19.05.2017
    256
    Согласно информации, подробности прокурор Марианн Ню собирается раскрыть на встрече с журналистами, пресс-конференция запланирована на 13.00 по Киеву.
    Николай Мартыненко
    Мартыненко заявил, что не собирается скрываться от следствия
    15:33 22.04.2017
    434Дело Мартыненко: взяли на поруки
    Мартыненко пообещал, что постоянно будет находиться "в поле зрения". По его словам, он готов идти в суд по всем фактам, которые назвали прокуроры, доказывать свою невиновность.
    Взрыв в метро
    Взрыв в метро Петербурга мог совершить смертник - следствие
    22:05 03.04.2017
    363Взрыв в Санкт-Петербурге
    По информации источника в правоохранительных органах, следствие прорабатывает все версии случившегося, не исключено, что теракт был совершен террористом-смертником.
    Дом профсоюзов
    В Доме профсоюзов в Киеве идут следственные действия - СМИ
    17:07 02.04.2017
    742
    Согласно информации, правоохранители пытались зайти в помещение с директором Ассоциации профсоюзов, но не смогли этого сделать. Они столкнулись с сопротивлением неизвестных людей.
    Политолог Руслан Бортник
    Бортник о деле Насирова: целью было только его кресло
    01:21 26.03.2017
    433Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Политолог Руслан Бортник в эфире "ГС" прояснил, почему следователи НАБУ и прокуроры САП потеряли интерес к отстраненному с поста главы ГФС Роману Насирову.
    Анатолий Матиос
    Матиос: готовятся обвинения против 500 чиновников по делу Януковича
    03:59 21.02.2017
    201Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам Анатолия Матиоса, следователям удастся привлечь к ответственности чиновников, убедить их возместить украденное, признать вину и разоблачить всех, кто или из страха, или по принуждению затянул их в организацию Виктора Януковича.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    ГПУ допросила депутатов Госдумы РФ по делу Януковича
    02:58 27.01.2017
    472Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам генпрокурора Юрия Луценко, всего Генпрокуратура допросила 32 свидетеля по делу Януковича, "которые дают исчерпывающую картину о том, как экс-президент совершал государственную измену".
    Юрий Луценко. Архивное фото
    ГПУ намерена завершить следствие по делу Януковича в феврале
    01:53 23.01.2017
    99Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в феврале будет закончено следствие по делу экс-президента Виктора Януковича, короткое ознакомление и начало судебного процесса.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    У голландских журналистов изъяли кость пассажира рейса MH17 - экспертиза
    23:51 13.01.2017
    334Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Согласно заявлению прокуратуры, Институт судебной экспертизы провел ДНК-тест, подтвердил, что фрагмент кости принадлежал одному из пассажиров рейса, чья личность была установлена в 2014 году.
    Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская
    Поклонская напомнила о старом уголовном деле Порошенко
    22:19 13.01.2017
    1802Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, в феврале 2014 года по факту захвата власти Порошенко, Яценюк, Кличко, Тягнибок, Турчинов, Парубий уже были внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам совершенных преступлений.
    Допрос Виктора Януковича в режиме видеоконференции
    ГПУ готовит ходатайство о допросе Януковича в качестве подозреваемого
    01:46 12.12.2016
    92Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам руководителя департамента ГПУ Сергея Горбатюка, в отношении Януковича есть уголовные производства с достаточным массивом доказательств, но есть и такие производства, которые требуют доработки.
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Тюрьма. Архивное фото
    Следствие по-новому: преступники аплодируют стоя
    11:34 05.03.2018
    3968
    Национальная полиция забила тревогу: депутаты перестарались в желании закрыть уголовные дела против себя или своих друзей-соратников. С 15 марта следователи должны закрыть 700-800 тысяч дел по кражам, взяткам и экономическим преступлениям.
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