Как уточнила пресс-секретарь управления полиции в Луганской области Татьяна Погукай, 22-летний житель Станично-Луганского района пересек линию разграничения и на неподконтрольной территории был похищен.
В Северодонецке Луганской области готовится грандиозная "зачистка". В городе будут ловить террористов, о чем заранее всех предупредили, посоветовав горожанам сидеть дома и лишний раз не высовываться от греха подальше.
Спикер главка полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что факт зарегистрирован в реестре досудебных расследований по статье "умышленное убийство". Отрабатываются различные версии мотивов, в том числе и убийство на политической почве.
В Луганске, на улице Советской, 20 июля вооруженными людьми "ЛНР" был убит выстрелами в голову из автоматического оружия майор милиции. Об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью милиции Луганской области Татьяна Погукай.
Неизвестные сняли с постамента в городе Антрацит Луганской области легендарный танк Т-34 времен Великой Отечественной войны, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы областной милиции Татьяна Погукай.
Начальник пресс-службы Луганской областной милиции Погукай сообщила, что вооруженные люди проникли на территорию предприятия "Луганскгаз" в Луганске, захватили одно из помещений и на крыше здания установили пулемет.
Милиция подтверждает, что в результате взрыва в здании областной администрации в Луганске погибли восемь человек, еще 11 ранены, сообщила руководитель пресс-служба главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.
Неизвестные в камуфляжной форме в ночь на субботу доставили в морг города Красный Луч Луганской области тела двух мужчин, которые, предположительно, погибли в перестрелке вблизи села Дмитриевка в Донецкой области.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".