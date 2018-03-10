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    Татьяна Погукай

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Ситуация в Станице Луганской
    На линии разграничения в Донбассе похитили парня - полиция
    14:42 02.09.2017
    332
    Как уточнила пресс-секретарь управления полиции в Луганской области Татьяна Погукай, 22-летний житель Станично-Луганского района пересек линию разграничения и на неподконтрольной территории был похищен.
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    АТО в Северодонецке: облавы, общий шухер, поиск и поимка террористов
    15:56 08.08.2017
    2538Донбасс: новое перемирие
    В Северодонецке Луганской области готовится грандиозная "зачистка". В городе будут ловить террористов, о чем заранее всех предупредили, посоветовав горожанам сидеть дома и лишний раз не высовываться от греха подальше.
    Сотрудники полиции в Луганской области
    Полиция Луганской области переходит на усиленный режим работы
    05:38 06.05.2017
    195Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    В областном главке отметили, что максимальное внимание правоохранители будут уделять безопасности граждан и обеспечению порядка в местах проведения праздничных мероприятий.
    Блокирование поездов в Луганской области
    Прокуратура и СБУ займутся блокированием поездов в Луганской области
    12:56 26.01.2017
    654Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай заявила, что в полиции задокументировали все происходящее на ж/д участке. По ее словам, правовую оценку будет давать прокуратура или СБУ.
    Наручники
    Полиция сообщила детали задержания дезертира, убившего сослуживцев
    17:26 14.09.2016
    1226Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Как сообщила спикер ГУ Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай, во время задержания дезертира у него было выявлено оружие, из которого, вероятно, он и расстрелял своих сослуживцев.
    Председатель окружной избирательной комиссии в Луганской области
    В Северодонецке жестоко избили главу избиркома
    18:31 05.07.2016
    165
    Как сообщили в облполиции, у подъезда собственного дома неизвестные избили председателя окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 114.
    Мэр Старобельска Владимир Живага. Архивное фото
    Полиция: мэр Старобельска убит выстрелами в голову и шею
    12:17 23.02.2016
    3082Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Спикер главка полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что факт зарегистрирован в реестре досудебных расследований по статье "умышленное убийство". Отрабатываются различные версии мотивов, в том числе и убийство на политической почве.
    Ситуация в Станице Луганской
    В больнице Станицы Луганской скончался боец ВСУ после ранения
    14:18 03.01.2016
    558Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    В первый день нового года в приемное отделение Станично-Луганской ЦРБ был госпитализирован военнослужащий 1975 года рождения. Он скончался от ранения брюшной полости.
    Заключенные в колонии строгого режима. Архивное фото
    Из колонии в Луганской области сбежали 13 заключенных - МВД
    13:20 27.01.2015
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    В результате обстрелов в Чернухинской исправительной колонии Луганской области было разрушено ограждение, этим воспользовались 8 осужденных и сбежали. Ранее побег совершили еще пятеро.
    Последствия обстрела. Архивное фото
    При обстреле из "Града" под Луганском погибли две женщины и подростк - МВД
    10:22 11.01.2015
    591Мир на Донбассе. Нормандский формат
    Во время артиллерийского обстрела погибли 14-летняя девочка, ее мать и бабушка - во двор их дома попали несколько снарядов.
    Досрочные выборы в Верховную раду Украины
    На Луганщине выборы проходят спокойно, грубых нарушений нет - МВД
    19:01 26.10.2014
    42Выборы в парламент 2014
    По состоянию на 18.00, милиция зафиксировала порядка десяти нарушений в области. Они, в частности, касаются опроса избирателей на участках, агитации.
    Кровь. Архивное фото
    В Луганске убит майор милиции - Погукай
    02:48 23.07.2014
    210Гуманитарная катастрофа в Донецке и Луганске
    В Луганске, на улице Советской, 20 июля вооруженными людьми "ЛНР" был убит выстрелами в голову из автоматического оружия майор милиции. Об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью милиции Луганской области Татьяна Погукай.
    Здание ГУ МВД. Архивное фото
    Под Луганском похитили следственно-оперативную группу милиции - МВД
    20:49 16.07.2014
    257Гуманитарная катастрофа в Донецке и Луганске
    Следственно-оперативную группу милиции из четырех человек похитили в Луганской области, сообщила в среду руководитель пресс-службы главного управления МВД Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.
    Танк Т-34. Архивное фото
    В Антраците неизвестные сняли с постамента танк Т-34 - милиция
    13:48 07.07.2014
    805АТО на Юго-Востоке.
    Неизвестные сняли с постамента в городе Антрацит Луганской области легендарный танк Т-34 времен Великой Отечественной войны, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы областной милиции Татьяна Погукай.
    Ситуация в Луганске. Архивное фото
    Вооруженные люди похитили автоматы из отдела милиции Алчевска - МВД
    14:51 17.06.2014
    685Спецоперация на востоке Украины
    Вооруженные люди похитили из горотдела милиции Алчевска Луганской области 24 автомата, 10 гранат и 55 взрывпакетов, сообщила во вторник пресс-секретарь УМВД в области Татьяна Погукай.
    Боец народного ополчения демонстрирует мушку автомата
    Милиция: "Луганскгаз" захватили неизвестные и установили там пулемет
    16:47 15.06.2014
    473Боестолкновения в Луганской области
    Начальник пресс-службы Луганской областной милиции Погукай сообщила, что вооруженные люди проникли на территорию предприятия "Луганскгаз" в Луганске, захватили одно из помещений и на крыше здания установили пулемет.
    Ситуация в Луганске
    Милиция: восемь человек погибли и 11 были ранены при взрыве в Луганске
    18:34 03.06.2014
    238Боестолкновения в Луганской области
    Милиция подтверждает, что в результате взрыва в здании областной администрации в Луганске погибли восемь человек, еще 11 ранены, сообщила руководитель пресс-служба главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.
    Ситуация в Донецке
    Двое мужчин погибли в перестрелке в Донецкой области - МВД
    18:59 01.06.2014
    156Спецоперация на востоке Украины
    Неизвестные в камуфляжной форме в ночь на субботу доставили в морг города Красный Луч Луганской области тела двух мужчин, которые, предположительно, погибли в перестрелке вблизи села Дмитриевка в Донецкой области.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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