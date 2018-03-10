И.О. генерального директора (ГП) "Луганскгаз" Татьяна Богородько сообщила, что на сегодняшний день по всем срокам прокладки газопровода города Первомайск власти укладываются, в первых числах июня будет пуск.
Начальник пресс-службы Луганской областной милиции Погукай сообщила, что вооруженные люди проникли на территорию предприятия "Луганскгаз" в Луганске, захватили одно из помещений и на крыше здания установили пулемет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".