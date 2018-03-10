В СБУ уточнили, что карты составляются на основании данных, которые получает ведомство от местных жителей, задержанных ополченцев и данных спутников. СБУ также призвала общественность приобщиться к работе по составлению карт.
Неизвестные в камуфляжной форме в ночь на субботу доставили в морг города Красный Луч Луганской области тела двух мужчин, которые, предположительно, погибли в перестрелке вблизи села Дмитриевка в Донецкой области.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".