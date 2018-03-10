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    Харцызск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Предупреждение о минах в Донбассе. Архивное фото
    В Донецкой области две пожилые женщины подорвались на мине
    23:36 26.08.2017
    186Донбасс: новое перемирие
    По информации ОБСЕ, две женщины - 60 и 56 лет были ранены в результате срабатывания взрывного устройства вблизи блокпоста ВСУ к северу от подконтрольного правительству села Березовое.
    Работники Харцызского трубного завода на митинге
    В Харцызске протестуют работники завода Ахметова
    13:11 19.11.2015
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    Как пишут региональные СМИ, работники Харцызского трубного завода, который ранее был крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в Европе производителем труб, протестуют против закрытия предприятия.
    Спасательные работы в шахте. Архивное фото
    В Харцызске произошло обрушение породы на шахте "Иловайская"
    10:01 27.04.2015
    295
    При обрушении горной породы пострадал рабочий шахты "Иловайскя". Его извлекли из-под завала и оказали первую медпомощь.
    Представитель ОБСЕ
    ОБСЕ: у Харцызска замечено 10 грузовиков без опознавательных знаков
    23:50 27.11.2014
    448Блокада Донбасса
    Колонна из грузовиков "КамАЗ" и "Урал" двигалась в сторону Донецка, в западном направлении.
    Служба Безопасности Украины
    В Украине будут созданы карты массовых захоронений в зоне АТО - СБУ
    14:41 03.10.2014
    299Конец АТО - война за мир продолжается
    В СБУ уточнили, что карты составляются на основании данных, которые получает ведомство от местных жителей, задержанных ополченцев и данных спутников. СБУ также призвала общественность приобщиться к работе по составлению карт.
    Ситуация в восточной Украине
    Сторонники федерализации призывают мэра Харцызска "определиться"
    20:29 14.04.2014
    30Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Сторонники федерализации в Харцызске призывают мэра города перейти на сторону протестующих, при этом они готовятся к силовой операции против них, сообщил РИА Новости комиссар общественно-патриотического движения "Восточный фронт".
    Скорая помощь
    Столкновение троллейбуса и автобуса в Харцызске унесло жизни троих
    17:25 30.03.2014
    22
    Три человека погибли, 15 пострадали при столкновении троллейбуса и автобуса в Донецкой области. Пострадавшие направлены в больницу.
    Пострадавший доставлен в больницу
    Двое погибли при столкновении троллейбуса и автобуса в Харцызске
    15:35 30.03.2014
    49
    Два человека погибли, пятеро детей пострадали в результате столкновения в воскресенье днем троллейбуса с автобусом в Донецкой области.
    Скорая помощь
    Две смерти зафиксированы на шахте в Харцызске
    16:37 18.02.2014
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    Два несчастных случая со смертельным исходом произошли утром во вторник на действующей шахте имени Ткачука ГП "Шахтерскантрацит" в городе Харцызске Донецкой области.
    Харцызский трубный завод получит сертификат нового стандарта Газпрома
    14:53 18.12.2013
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    Орган сертификации "Русский регистр" по итогам аудита рекомендовал Харцызский трубный завод (ХТЗ) украинской группы "Метинвест" к получению сертификата по новой версии стандарта СТО Газпром 9001-2012.
    Шахтеры
    Горняк погиб на шахте в Донбассе
    20:34 06.09.2013
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    "Установлено, что <...> на производственном предприятии "Шахта Иловайская" в Харцызске произошел обвал породы, в результате чего был смертельно травмирован проходчик 1966 года", - говорится в сообщении.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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