В СБУ уточнили, что карты составляются на основании данных, которые получает ведомство от местных жителей, задержанных ополченцев и данных спутников. СБУ также призвала общественность приобщиться к работе по составлению карт.
Сторонники федерализации в Харцызске призывают мэра города перейти на сторону протестующих, при этом они готовятся к силовой операции против них, сообщил РИА Новости комиссар общественно-патриотического движения "Восточный фронт".
"Установлено, что <...> на производственном предприятии "Шахта Иловайская" в Харцызске произошел обвал породы, в результате чего был смертельно травмирован проходчик 1966 года", - говорится в сообщении.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".