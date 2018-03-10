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    Первомайск (Луганская область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Первомайск сегодня: разрушенные дома, пустые улицы
    Первомайск сегодня: разрушенные дома, полупустые улицы 
    12:50 23.10.2015
    537Донбасс - Минск: отвод вооружений
    В городе Первомайск Луганской области, подконтрольном ЛНР, уже долгое время не слышны взрывы, поэтому у жителей на первый план выходят социально-бытовые проблемы.
    Последствия обстрелов Первомайска в Луганской области. Архивное фото
    Более 70% домов в Первомайске повреждены в результате боев - ЛНР
    23:08 08.10.2015
    224Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как заявил представитель самопровозглашенной ЛНР, основной проблемой для обеспечения жизнедеятельности является восстановление кровли и установление индивидуально-автономного отопления квартир.
    Последствия обстрелов Первомайска в Луганской области
    Город-призрак Первомайск 
    22:25 10.09.2015
    580
    Первомайск Луганской области стоит в руинах после боевых действий и обстрелов. Восстановительных работ в населенном пункте не ведется.
    Дворец спорта в Первомайске
    Первомайск: разрушенный и пустой Дворец спорта 
    13:19 08.09.2015
    474Немирное перемирие на Донбассе.
    В Сети обнародованы кадры Дворца спорта в городе Первомайск Луганской области. На данный момент населенный пункт находится под контролем сил Луганской народной республики.
    Разрушения в Первомайске Луганской области
    ВСУ обстреляли Первомайск и Обозное - ЛНР
    03:16 22.08.2015
    1336Иловайский котел: кто в ответе?
    Силовики дважды обстреляли из минометов село Обозное Славяносербского района и его окрестности, в результате обстрелов ранения получил один человек, сообщает МЧС ЛНР.
    Ситуация в Первомайске Луганской области. Архивное фото
    После обстрела обесточен Первомайск в Луганской области - ЛНР
    05:03 30.06.2015
    1634Обстрелы на Донбассе
    В результате боевых действий населенный пункт остался без электричества. Власти ЛНР уточняют информацию о погибших и пострадавших.
    Последствия обстрела в Донбассе
    Состояние пострадавшей при обстреле Первомайска удовлетворительное - медики
    21:35 13.06.2015
    203Обстрелы на Донбассе
    Как сообщил в субботу журналистам врач-хирург первомайской горбольницы Артем Целютин, состояние женщины удовлетворительное. "Осколочные ранения бедра и голени, мягких тканей. К нашему счастью, чувствует она себя неплохо", - сказал он.
    Ситуация в районе Луганска. Архивное фото
    В ЛНР наращивают военные силы — спецкор
    11:58 23.03.2015
    25633Особый статус Донбасса
    В самопровозглашенной республике местные жители отмечают существенное увеличение боевой техники и личного состава ополченцев. Также из области приходят сведения о применении "Градов".
    Ситуация в Луганской области
    Луганск: подача электричества восстановлена, денег у людей все меньше
    12:57 11.03.2015
    2924Донбасс - мир?
    Как сообщила спецкор Надежда Чернуха, почти весь север Луганской области несколько часов оставался без электричества, были проводились ремонтные работы, но вечером все возобновилось, и электричество есть.
    Разрушения после обстрелов в Попасной
    Ночь в обстрелянной накануне Попасной Луганской области прошла спокойно
    11:31 26.02.2015
    506Украина: между миром и войной
    Корреспондент Надежда Чернуха сообщила, что после вчерашних обстрелов город пострадал достаточно сильно: некоторые части города остаются без электричества, были попадания по жилому сектору.
    Ситуация в Луганске
    В Луганске готовятся отметить День защитника Отечества - спецкор
    13:42 23.02.2015
    572Украина: между миром и войной
    Корреспондент Надежда Чернуха рассказала, что в районе 29 блокпоста состоялся обмен пленными - "были обменяны 139 украинских военных". По ее словам, практически на всей территории области спокойно.
    Силы АТО в районе Дебальцево
    В Луганской области тишина, все силы брошены в Дебальцево
    18:14 17.02.2015
    1093После 15 февраля - мир или война
    Попасная и Чернухино Луганской области снова попали под обстрел. В других населенных пунктах с понедельника относительно тихо, сообщил глава областной госадминистрации Геннадий Москаль. Информации о пострадавших среди мирных людей нет.
    Ситуация в Луганской области
    Чернухино Луганской области под перекрестным огнем, ситуация критическая
    12:14 06.02.2015
    1222Ситуация в зоне АТО.
    Центральную часть Станицы Луганской обстреляли кассетными минами, повреждено здание райгосадминистрации. Об этом сообщают в пресс-службе Луганской ОГА.
    Обстрел города Попасная Луганской области. Архивное фото
    Москаль: три мирных жителя погибли за сутки в Луганской области
    15:00 01.02.2015
    335Ситуация в зоне АТО.
    По данным губернатора, в городе Золотое Попаснянского района реактивные снаряды из "Града" попали в двухэтажный жилой дом, погибли двое. Еще одна женщина скончалась в Попасной.
    Артобстрел города Алмазная в Луганской области
    Обстрелы участились по всей Луганской области
    15:08 25.01.2015
    1033Будет ли мир на Донбассе?
    Обстрелы участились в Станице Луганской, Попаснянском районе, то есть Горском, Первомайске. Стаханов, который ранее не попадал под обстрелы, на этой неделе подвергся сильной атаке.
    Ситуация в Первомайске Луганской области
    Последствия обстрела в районе Первомайска Луганской области 
    13:47 18.01.2015
    4085Мир на Донбассе. Нормандский формат
    В воскресенье обстрелам из реактивной системы залпового огня "Град" калибра 122 мм подверглись позиции Вооруженных сил Украины, расположенные в районе населенного пункта Первомайск.
    Разрушенное здание в городе Счастье, Архивное фото
    Минувшая ночь в Луганской области была очень "жаркой" – спецкор
    11:57 15.01.2015
    3281Мир на Донбассе. Нормандский формат
    Глава Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль сообщил, что в Луганской области продолжаются активные боевые действия.
    Колонна самоходных гаубиц Гвоздика прошла из Луганска в Донецк
    В районе Кировска, Первомайска и в Луганске ночью велась стрельба – спецкор
    11:34 26.12.2014
    1178Мир в Донбассе. Попытка №2
    Об обстановке в Луганской области в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала специальный корреспондент Надежда Чернуха.
    Колонна самоходных гаубиц Гвоздика прошла из Луганска в Донецк
    Режим тишины в Луганске. Мы впервые выспались за много месяцев
    14:47 11.12.2014
    521Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    В тоже время в городе Первомайске нарастает недовольство, так как людям не выплачивают пенсии, также есть перебои с продуктами.
    Ополченец из Первомайска главам ЛНР и ДНР: мы развернем оружие. Видео
    Комендант из Первомайска главам "ЛНР" и "ДНР": мы развернем оружие (+18) 
    13:49 09.12.2014
    3775Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Комендант Первомайска Луганской области Евгений Ищенко обвинил глав "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого в "делении власти". Об этом он заявил в сюжете местного телеканала "Новый Канал Новороссии".
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