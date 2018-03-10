Как сообщил в субботу журналистам врач-хирург первомайской горбольницы Артем Целютин, состояние женщины удовлетворительное. "Осколочные ранения бедра и голени, мягких тканей. К нашему счастью, чувствует она себя неплохо", - сказал он.
Как сообщила спецкор Надежда Чернуха, почти весь север Луганской области несколько часов оставался без электричества, были проводились ремонтные работы, но вечером все возобновилось, и электричество есть.
Попасная и Чернухино Луганской области снова попали под обстрел. В других населенных пунктах с понедельника относительно тихо, сообщил глава областной госадминистрации Геннадий Москаль. Информации о пострадавших среди мирных людей нет.
Комендант Первомайска Луганской области Евгений Ищенко обвинил глав "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого в "делении власти". Об этом он заявил в сюжете местного телеканала "Новый Канал Новороссии".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".