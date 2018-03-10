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    Счастье (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 122
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    Счастье. Архивное фото
    В Счастье при обстреле погиб военный
    10:45 23.05.2016
    131Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Военный получил ранения в результате обстрела стрелкового оружия и гранатометов города Счастье Луганской области. Позднее боец сил АТО скончался в местной больнице.
    Спецоперация СБУ в Счастье
    В Счастье двое рабочих подорвались на гранате
    00:10 11.05.2016
    1119Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Рабочие пострадали в результате взрыва гранаты от подствольного гранатомета, которая уже долгое время пролежала в земле непосредственно на территории теплоэлектростанции.
    Выдача гуманитарной помощи в Счастье Луганской области
    Выдача гуманитарной помощи в Счастье 
    10:29 04.03.2016
    253Донбасс: мир или война.
    Сотрудники проекта гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам раздали наборы предметов первой необходимости переселенцам и нуждающимся местным жителям в городе Счастье Луганской области, который находится вблизи от линии разграничения.
    Обмен пленными между ЛНР и Киевом по формуле 3 на 6
    Обмен пленными в районе Счастья на Донбассе 
    01:26 27.02.2016
    508Донбасс: мир или война.
    В пятницу между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой в районе населенного пункта Счастье на линии разграничения состоялся обмен пленными по формуле "три на шесть".
    Командир 92-й бригады о суде по делу обстрела мобильной группы под Счастьем
    Командир 92-й бригады о суде по делу обстрела мобильной группы под Счастьем 
    14:46 17.02.2016
    413
    Командир 92-ой отдельной механизированной бригады Виктор Николюк прокомментировал задержание бывших бойцов бригады по подозрению в нападении на мобильную группу под городом Счастье Луганской области.
    Спецоперация СБУ в Счастье
    Спецоперация СБУ в Счастье: поиск тайников и проверки 
    02:17 02.02.2016
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    В городе Счастье Луганской области СБУ провела спецоперацию по задержанию членов ЛНР и ДНР. К операции были привлечены почти 500 представителей силовых структур.
    Служба безопасности Украины
    СБУ в ходе спецоперации в Счастье задержала 28 человек - Тандит
    10:16 01.02.2016
    1760Донбасс: мир или война.
    По словам советника главы Службы безопасности, с задержанными провели профилактические беседы и всех отпустили. Это уже второй за последний месяц рейд спецслужб.
    Забастовка аграриев в Украине
    Фотоитоги 29 декабря: протест аграриев, пожар в Харькове, снежные заносы в Казахстане 
    18:00 29.12.2015
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    Из-за протестов движение на дорогах было ограничено в Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Сумской, Запорожской, Кировоградской и Киевской областях.
    Город Счастье накануне Нового года
    Город Счастье в ожидании Нового года 
    16:56 29.12.2015
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    Жители города, как и все украинцы, с нетерпением ждут новогодних праздников и активно к ним готовятся. В городе установили главную елку, где уже собирается местная детвора, проводятся различные предпраздничные мероприятия.
    Бойцы Вооруженных сил Украины во время обмена пленными возле города Счастье в Луганской области
    Обмен пленными на Донбассе: доносы, невиновные "террористы" и ужас в семьях
    13:07 30.10.2015
    2723Немирное перемирие на Донбассе.
    Украина и ЛНР/ДНР продолжаются обмениваться пленными, но процесс идет крайне медленно, а запланированные освобождения часто срываются. Страдают в это время семьи пленников, особенно – томящихся в неволе мирных жителей.
    Бойцы ВСУ и Красный крест на обмене пленными в Счастье
    Бойцы ВСУ и Красный крест на обмене пленными в Счастье 
    20:32 29.10.2015
    347Немирное перемирие на Донбассе.
    Из плена ополченцев были освобождены 8 военнослужащих и одно гражданское лицо. Александр Ширин, Полищук Владимир, Владимир Дмитренко, Иван Бойко, Дмитрий Полищук, Сергей Ткаченко, Карат Мухамедов, Роман Смагуров и Михайлюк Александр находятся в удовлетворительном физическом состоянии.
    Обмен пленными в районе города Счастье
    Передача пленных под городом Счастье 
    15:05 29.10.2015
    584Восток Украины: обмен пленными
    В районе города Счастье Луганской области, который подконтролен силам АТО, в четверг состоялся обмен пленными по формуле "11 на 9" между самопровозглашенными ЛНР, ДНР и властями Украины.
    Обмен пленными в районе города Счастье
    Обмен пленными в районе города Счастье 
    14:14 29.10.2015
    432Восток Украины: обмен пленными
    В районе города Счастье Луганской области в четверг состоялся обмен пленными по формуле "11 на 9" между самопровозглашенными ЛНР, ДНР и властями Украины. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Обмен пленными в Донецкой области
    Обмен пленными между ВСУ, ЛНР и ДНР состоялся у города Счастье
    12:46 29.10.2015
    1549Донбасс - Минск: отвод вооружений
    В Луганской области произошел обмен пленными по формуле "9 на 11". Вооруженными силам Украины передали девять военнослужащих, которые пробыли в плену от нескольких месяцев до года.
    Пленные военные украинской армии. Архивное фото
    Передача пленных началась у города Счастье
    12:23 29.10.2015
    404Восток Украины: обмен пленными
    В ЛНР заявляли, что предоставят для обмена пятерых пленных силовиков. В СБУ сообщили также, что готовы передать в Донбасс пленных, которые совершили преступления против целостности Украины.
    Тайник с боеприпасами, найденные в городе Счастье Луганской области
    СБУ нашла в Счастье тайник с "минами-жабами"
    13:35 20.10.2015
    108Криминализация украинского общества.
    Спецслужбы обнаружили в районе водохранилища Луганской теплоэлектростанции хранилище боеприпасов, в том числе и противопехотных мин.
    Георгий Тука
    Матиос: по делу о расстреле мобильной группы в Счастье допрошен Тука и военные
    09:51 11.10.2015
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    Главный военный прокурор Украины сообщил подробности о расследовании резонансного расстрела сводной мобильной группы в Луганской области.
    ТЭС в Счастье
    В ЛНР заявляют, что не причастны к аварии на ТЭС в Счастье
    04:14 04.10.2015
    569Немирное перемирие на Донбассе.
    Как сообщали СМИ, что на ДТЭК Луганская ТЭС, которая находится в подконтрольном силам АТО городе Счастье, произошла внезапная остановка двух энергоблоков. Их работа была остановлена автоматической системой защиты.
    Георгий Тука
    Тука заявил, что доволен расследованием дела о расстреле мобильной группы
    20:59 26.09.2015
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    Согласно заявлению председателя Луганской военно-гражданской администрации Георгия Туки, проверка на полиграфе может открыть новые подробности в деле о расстреле мобильной группы под Счастьем.
    Полевые учения ВСУ на мариупольском направлении
    Солдат ВСУ пришел на блокпост ЛНР договориваться о мире
    23:34 24.09.2015
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    После четырехчасовой беседы с ополченцами военнослужащий вернулся в расположение 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
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