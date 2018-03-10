Сотрудники проекта гуманитарной помощи внутренне перемещенным лицам раздали наборы предметов первой необходимости переселенцам и нуждающимся местным жителям в городе Счастье Луганской области, который находится вблизи от линии разграничения.
Жители города, как и все украинцы, с нетерпением ждут новогодних праздников и активно к ним готовятся. В городе установили главную елку, где уже собирается местная детвора, проводятся различные предпраздничные мероприятия.
Украина и ЛНР/ДНР продолжаются обмениваться пленными, но процесс идет крайне медленно, а запланированные освобождения часто срываются. Страдают в это время семьи пленников, особенно – томящихся в неволе мирных жителей.
Из плена ополченцев были освобождены 8 военнослужащих и одно гражданское лицо. Александр Ширин, Полищук Владимир, Владимир Дмитренко, Иван Бойко, Дмитрий Полищук, Сергей Ткаченко, Карат Мухамедов, Роман Смагуров и Михайлюк Александр находятся в удовлетворительном физическом состоянии.
Как сообщали СМИ, что на ДТЭК Луганская ТЭС, которая находится в подконтрольном силам АТО городе Счастье, произошла внезапная остановка двух энергоблоков. Их работа была остановлена автоматической системой защиты.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".