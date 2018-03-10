Замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что "Украина, скорее всего, завтра или послезавтра объявит мораторий на платежи". Его заявление последовало после того, как совет директоров МВФ приздал долг Украины перед РФ суверенным.
Главы Луганской областной военно-гражданской администрации сообщил, что противник обстрелял из минометов окрестности Троицкого. Взрывы мин и артиллерийских снарядов слышались на автодороге Бахмутка вблизи 29-го блокпоста.
Как сообщила спецкор Надежда Чернуха, почти весь север Луганской области несколько часов оставался без электричества, были проводились ремонтные работы, но вечером все возобновилось, и электричество есть.
О ситуации в регионе рассказала специальный корреспондент Надежда Чернуха. По ее словам, ночью пострадал город Зорянск, были попадания в Попасной. Стабильно тяжелая ситуация в Бахмутке, там бои почти не прекращаются.
По данным губернатора Луганской области, в результате обстрелов пострадали Крымское, Новотошковка, Станица Луганская, Валуйское, Макарово, Артема. Во многих населенных пунктах есть существенные разрушения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".