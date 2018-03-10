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    Трасса Т1303 (Бахмутская дорога)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    "Дождь" был исключен из списка каналов, разрешенных к трансляции в Украине, из-за нарушения рекламного законодательства и трансляции информации о том, что Крым является частью Российской Федерации.
    Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак
    Киев на этой неделе объявит мораторий на выплаты по долгу РФ - Минфин России
    10:02 17.12.2015
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    Замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что "Украина, скорее всего, завтра или послезавтра объявит мораторий на платежи". Его заявление последовало после того, как совет директоров МВФ приздал долг Украины перед РФ суверенным.
    Украинские военные на Донбассе. Архивное фото
    При обстреле 29-го блокпоста на Бахмутке погиб силовик - Москаль
    11:03 11.06.2015
    316Обстрелы на Донбассе
    Согласно информации, обнародованной на сайте Геннадия Москаля, в результате обстрела блокпоста из подствольных гранатометов и автоматического оружия также ранены четверо военных.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    В результате обстрела Трехизбенки ранены двое военных - Москаль
    09:31 30.03.2015
    151Особый статус Донбасса
    Глава военно-гражданской администрации Луганской области сообщил, что "группа боевиков подошла со стороны контролируемой так называемой ЛНР территории к разрушенному мосту через Северский Донец".
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль: ополченцы активизировали обстрелы Луганской области
    11:39 25.03.2015
    354Особый статус Донбасса
    Главы Луганской областной военно-гражданской администрации сообщил, что противник обстрелял из минометов окрестности Троицкого. Взрывы мин и артиллерийских снарядов слышались на автодороге Бахмутка вблизи 29-го блокпоста.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль: ополченцы усиливают огневую атаку в Луганской области
    12:44 19.03.2015
    676Особый статус Донбасса
    По его словам, между Крымским и Сокольниками вспыхивали перестрелки из автоматического оружия и гранатометов, на автодороге Бахмутка периодически раздавались взрывы минометных мин.
    Ситуация в Луганской области
    Луганск: подача электричества восстановлена, денег у людей все меньше
    12:57 11.03.2015
    2924Донбасс - мир?
    Как сообщила спецкор Надежда Чернуха, почти весь север Луганской области несколько часов оставался без электричества, были проводились ремонтные работы, но вечером все возобновилось, и электричество есть.
    Ситуация в Крымском Луганской области. Архивное фото
    В Луганской области обстрелы практически не прекращаются
    18:27 09.02.2015
    519Боевые действия на Донбассе
    О ситуации в регионе рассказала специальный корреспондент Надежда Чернуха. По ее словам, ночью пострадал город Зорянск, были попадания в Попасной. Стабильно тяжелая ситуация в Бахмутке, там бои почти не прекращаются.
    Ополчение в Донецке занимает новые позиции
    Бахмутка и прилегающие позиции силовиков активно обстреливаются - СМИ
    17:32 26.01.2015
    330Будет ли мир на Донбассе?
    По информации СМИ, обстрелы в основном происходят в ночное время суток.
    Геннадий Москаль
    На трассе Бахмутка продолжаются интенсивные бои - Москаль
    12:31 22.01.2015
    386Будет ли мир на Донбассе?
    По данным губернатора Луганской области, в результате обстрелов пострадали Крымское, Новотошковка, Станица Луганская, Валуйское, Макарово, Артема. Во многих населенных пунктах есть существенные разрушения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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