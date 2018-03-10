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    Сергей Сторчак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Флаг Украины на фоне герба России
    Россия назвала дату новых слушаний по долгу Украины на $3 млрд
    15:40 11.12.2017
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    Заместитель министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак ответил журналистам на вопрос о сроках рассмотрения дела по долгу Украины на 3 миллиарда долларов.
    Здание Министерства финансов РФ
    Россия готова продать долг Украины третьей стороне
    10:40 16.11.2017
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    Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что РФ готова перепродать задолженность Украины в 3 миллиарда или обменять их на ценные бумаги.
    Флаг Украины и герб России
    Россия не ожидает, что в судебном споре с Украиной дойдет до ареста счетов
    12:19 02.06.2017
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    Замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что в коммерческом споре если добровольно ответчик не исполняет обязательства, которые вытекают из судебного решения, то победившая сторона ищет активы и арестовывает их.
    Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак
    Украина до сих пор не вышла на контакт с РФ по долгу в $3 млрд - Сторчак
    15:02 28.02.2017
    835Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Как заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак во вторник, линия политического руководства Украины идет вразрез с финансовыми интересами страны.
    Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак
    Судья по делу о долге Украины удалился подумать "до Пасхи" - Минфин РФ
    15:43 24.01.2017
    1484Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Заместитель главы Министерства финансов России Сергей Сторчак уточнил, что судья не сказал, до католической или православной Пасхи. Трехдневные слушания по долгу в 3 млрд долларов завершились 19 января.
    Флаг Украины на фоне герба России
    Москва сообщила, когда в Лондоне начнется суд по долгу Украины
    20:23 08.09.2016
    4207Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    По словам замглавы Министерства финансов Российской Федерации Сергея Сторчака, Высокий суд Лондона рассмотрит дело по иску о взыскании с Украины долга в 3 миллиарда долларов уже в следующем году.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    РФ не имеет контактов с Украиной по долгу на $3 млрд на официальном уровне
    14:17 17.06.2016
    384
    Замглавы Минфина Российской Федерации Сергей Сторчак сообщил, что на уровне официальных лиц обсуждение долга Украины в размере 3 миллиарда долларов не происходит.
    Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак
    Кабмин Гройсмана и Минфин РФ обсудили ситуацию с российскими евробондами
    13:16 11.05.2016
    1294
    До конца прошлого года Украина исправно обслуживала долг, однако затем допустила дефолт по этим облигациям. Российская сторона согласилась дать Киеву дополнительное время на подачу возражения против иска по евробондам.
    Флаг Украины на фоне герба России
    РФ отказала Украине в новой отсрочке слушаний по долгу
    11:19 18.04.2016
    2099Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Как сообщил в понедельник замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, российская сторона один раз дала согласие на отсрочку слушаний и делать это во второй раз не намерена.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Минфин РФ подтвердил, что выделил Киеву неделю на ответ по долговому иску
    11:49 25.02.2016
    230Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Украина до 4 марта должна предоставить контраргументы по иску РФ по долгу на 3 миллиарда долларов, заявил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак. После этого судебное разбирательство может быть официально начато.
    Здание Министерства финансов РФ
    РФ по-прежнему ждет от Украины приглашения к переговорам по долгу - Сторчак
    08:18 18.01.2016
    495Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Как заявил заместитель министра финансов РФ, власти Росии сделали "даже больше, чем требуется" в ситуации по урегулированию вопроса долга Украины.
    Доллары
    Проблемный долг в $3 млрд. Россия пойдет до конца
    13:37 19.12.2015
    2238Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Мораторий Украины на выплату долга в 3 миллиарда долларов не стал неожиданностью для финансовых властей РФ. Россия намерена идти до конца в судебных разбирательствах и уверена, что у Украины нет шансов выиграть процесс.
    Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак
    Судебное решение по долгу Украины будет сложно исполнить - Минфин РФ
    18:32 18.12.2015
    562Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    По словам замглавы Минфина РФ Сергея Сторчака, у Украины, скорее всего, нет таких денег и международных активов на эту сумму, поэтому процесс исполнения решения будет долгим.
    Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак
    Киев на этой неделе объявит мораторий на выплаты по долгу РФ - Минфин России
    10:02 17.12.2015
    1566Списание госдолга Украины кредиторами
    Замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что "Украина, скорее всего, завтра или послезавтра объявит мораторий на платежи". Его заявление последовало после того, как совет директоров МВФ приздал долг Украины перед РФ суверенным.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Минфин РФ готов учесть риски для бюджета при реструктуризации долга Украины
    22:59 16.11.2015
    680Списание госдолга Украины кредиторами
    Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова реструктурировать долг Украины на 3 миллиарда долларов, разрешив погашать по 1 миллиарду в 2016–2018 годах.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Россия ждет решения МВФ по реструктуризации долга Украины
    19:17 16.11.2015
    362
    Замглавы министерства финансов Российской Федерации Сергей Сторчак заявил, что Россия не обращалась по вопросам технического сопровождения проекта с украинскими коллегами.
    Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак
    РФ по-прежнему не намерена обсуждать с Украиной реструктуризацию долга
    16:41 15.09.2015
    525Списание госдолга Украины кредиторами
    Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что Рф исходит из того, что долг будет возвращен в полном объеме и в срок. Ранее Силуанов отметил, что Россия будет требовать полного погашения в декабре текущего года.
    Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак
    Вероятность выплаты Украиной купона по евробондам РФ близка к 100% - Сторчак
    13:47 19.06.2015
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    По мнению заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака, национальным интересам Украины соответствует ситуация, при которой 75 миллионов долларов США будут перечислены в бюджет РФ, тем самым никаких событий дефолта не наступит.
    Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак
    РФ будет настаивать на полном погашении долга Украиной в $3 млрд - Сторчак
    18:46 11.06.2015
    262
    Как отметил Сторчак, они "вынуждены настаивать на том, чтобы дебитор полностью выполнил свои обязательства перед Российской Федерацией, которые станут частью доходов бюджета".
    Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак
    Срыв платежа по долгу затруднит возврат Украины на долговые рынки - Минфин РФ
    11:12 25.05.2015
    506Украина - шаг до дефолта
    Замминистра финансов России Сергей Сторчак отметил, что Украина в случае срыва оплаты по бондам, выкупленным РФ в 2013 году, потеряет целевой ориентир - через четыре года вернуться на долговые рынки.
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