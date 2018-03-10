Замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что в коммерческом споре если добровольно ответчик не исполняет обязательства, которые вытекают из судебного решения, то победившая сторона ищет активы и арестовывает их.
Заместитель главы Министерства финансов России Сергей Сторчак уточнил, что судья не сказал, до католической или православной Пасхи. Трехдневные слушания по долгу в 3 млрд долларов завершились 19 января.
До конца прошлого года Украина исправно обслуживала долг, однако затем допустила дефолт по этим облигациям. Российская сторона согласилась дать Киеву дополнительное время на подачу возражения против иска по евробондам.
Украина до 4 марта должна предоставить контраргументы по иску РФ по долгу на 3 миллиарда долларов, заявил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак. После этого судебное разбирательство может быть официально начато.
Мораторий Украины на выплату долга в 3 миллиарда долларов не стал неожиданностью для финансовых властей РФ. Россия намерена идти до конца в судебных разбирательствах и уверена, что у Украины нет шансов выиграть процесс.
Замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что "Украина, скорее всего, завтра или послезавтра объявит мораторий на платежи". Его заявление последовало после того, как совет директоров МВФ приздал долг Украины перед РФ суверенным.
Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что Рф исходит из того, что долг будет возвращен в полном объеме и в срок. Ранее Силуанов отметил, что Россия будет требовать полного погашения в декабре текущего года.
По мнению заместителя министра финансов РФ Сергея Сторчака, национальным интересам Украины соответствует ситуация, при которой 75 миллионов долларов США будут перечислены в бюджет РФ, тем самым никаких событий дефолта не наступит.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".