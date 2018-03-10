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    Крымское (Луганская область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Автомобиль миссии ОБСЕ. Архивное фото
    Командиры ВСУ и ЛНР встретились обсудить выполнение перемирия - ОБСЕ
    21:40 05.11.2015
    904Немирное перемирие на Донбассе.
    В окрестностях подконтрольного Украине Крымского СММ способствовала налаживанию диалога между командирами подразделений с обеих сторон линии разграничения, сообщили в пресс-службе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
    Мина растяжка
    В Крымском военный ВСУ подорвался на растяжке - МВД
    13:59 19.08.2015
    188Немирное перемирие на Донбассе.
    Как сообщили в пресс-службе МВД, 38-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины подорвался на растяжке, пострадавший с мино-взрывными травмами госпитализированы в больницу.
    Обстрелы Станицы Луганской
    Станица Луганская и Крымское подверглись обстрелу, есть раненые - ОВГА
    10:45 19.08.2015
    424Иловайский котел: кто в ответе?
    Согласно данным военно-гражданской администрации, близ Крымского получил ранения сапер 24-й механизированной бригады, а в Станично-Луганском районе был ранен 50-летний житель с. Валуйское.
    Ситуация в Донецкой области. Архивное фото
    Штаб АТО: ополченцы за вечер обстреляли позиции силовиков около 40 раз
    08:06 10.07.2015
    231Демилитаризация Донбасса
    С 19:45 до 20:00 обстрелам подвергся поселок Гранитное на мариупольском направлении, а в 22:10 в районе Крымского произошло боестолкновение украинских военных с "диверсионно-разведывательной группой противника".
    Ситуация в Крымском Луганской области. Архивное фото
    В Крымском в результате обстрела ранен мирный житель - Москаль
    16:33 15.05.2015
    123Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    Согласно данным Геннадия Москаля, после обеда одна из международных организаций привезла в Крымское гуманитарную помощь, однако как только первая партия груза была уже в селе, начался обстрел.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    В окрестностях Крымского продолжаются боевые действия - Москаль
    10:45 11.04.2015
    584Год АТО: причины и следствия
    Между силовиками и ополченцами несколько раз вспыхивали перестрелки. При этом использовалось автоматическое оружие и гранатометы. Никто из мирных жителей не ранен, разрушений инфраструктуры нет.
    Украинские военные на блокпосту. Архивное фото
    Штаб АТО: ополченцы обстреляли блокпост силовиков в районе Крымского
    08:45 31.03.2015
    353Особый статус Донбасса
    В пресс-службе АТО отмечают, что ополченцы "и дальше продолжают одиночные вооруженные провокации вдоль линии боевого соприкосновения", хотя в целом число обстрелов уменьшается.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    В результате обстрела Трехизбенки ранены двое военных - Москаль
    09:31 30.03.2015
    151Особый статус Донбасса
    Глава военно-гражданской администрации Луганской области сообщил, что "группа боевиков подошла со стороны контролируемой так называемой ЛНР территории к разрушенному мосту через Северский Донец".
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль: ополченцы активизировали обстрелы Луганской области
    11:39 25.03.2015
    354Особый статус Донбасса
    Главы Луганской областной военно-гражданской администрации сообщил, что противник обстрелял из минометов окрестности Троицкого. Взрывы мин и артиллерийских снарядов слышались на автодороге Бахмутка вблизи 29-го блокпоста.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль: ополченцы усиливают огневую атаку в Луганской области
    12:44 19.03.2015
    676Особый статус Донбасса
    По его словам, между Крымским и Сокольниками вспыхивали перестрелки из автоматического оружия и гранатометов, на автодороге Бахмутка периодически раздавались взрывы минометных мин.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль: ополченцы строят укрепления близ Станицы Луганской
    17:11 17.03.2015
    1615Особый статус Донбасса
    По словам главы Луганской областной военно-гражданской администрации, мост долгое время оставался единственной транспортной артерией между Луганском и Станицей Луганской.
    Ситуация в Крымском Луганской области. Архивное фото
    В Луганской области обстрелы практически не прекращаются
    18:27 09.02.2015
    519Боевые действия на Донбассе
    О ситуации в регионе рассказала специальный корреспондент Надежда Чернуха. По ее словам, ночью пострадал город Зорянск, были попадания в Попасной. Стабильно тяжелая ситуация в Бахмутке, там бои почти не прекращаются.
    Геннадий Москаль в Крымском
    Москаль: жителей Крымского будут вывозить на бронированной технике
    11:34 09.02.2015
    137Боевые действия на Донбассе
    Геннадий Москаль сообщил, что на данный момент в селе Крымское осталось не более 250 человек, в мирное время в населенном пункте проживало более полутора тысяч человек.
    Ситуация в Попасной. Архивное фото
    Города Луганской области продолжают обстреливать, проводится эвакуация
    11:29 30.01.2015
    662Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Попасная Луганской области вновь подверглась обстрелу. Он начался во время эвакуации пациентов психоневрологического интерната. Пациенты не пострадали, но были ранены двое жителей.
    Город Счастье после обстрела Градов
    Штаб АТО: более 10 населенных пунктов попали ночью под обстрел
    09:43 22.01.2015
    1540Будет ли мир на Донбассе?
    В частности, из реактивных систем залпового огня были обстреляны позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Нижнее, Новотошковское, Троицкое, Крымское.
    Ситуация в донецком аэропорту. Кадры, снятые беспилотником
    Хроника 20 января: мобилизация, сражение в аэропорту Донецка, взрыв в Запорожье
    09:42 21.01.2015
    4408Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Во вторник в Украине официально стартовала очередная волна мобилизации. Тем временем на востоке страны продолжается вооруженное противостояние. Подробнее - в обзоре от РИА Новости Украина.
    В аэропорту Донецка
    Силовики сообщают, что бои в донецком аэропорту продолжаются
    19:57 15.01.2015
    1677Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    По информации пресс-центра АТО, ситуация в районе донецкого аэропорта сложная, продолжаются бои.
    Геннадий Москаль
    Москаль привез в Крымское гуманитарную помощь 
    00:03 23.12.2014
    470Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Губернатор Луганской области Геннадий Москаль посетил село Крымское Новоайдарского района, сообщается на его официальном сайте.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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