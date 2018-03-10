В окрестностях подконтрольного Украине Крымского СММ способствовала налаживанию диалога между командирами подразделений с обеих сторон линии разграничения, сообщили в пресс-службе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
С 19:45 до 20:00 обстрелам подвергся поселок Гранитное на мариупольском направлении, а в 22:10 в районе Крымского произошло боестолкновение украинских военных с "диверсионно-разведывательной группой противника".
Главы Луганской областной военно-гражданской администрации сообщил, что противник обстрелял из минометов окрестности Троицкого. Взрывы мин и артиллерийских снарядов слышались на автодороге Бахмутка вблизи 29-го блокпоста.
О ситуации в регионе рассказала специальный корреспондент Надежда Чернуха. По ее словам, ночью пострадал город Зорянск, были попадания в Попасной. Стабильно тяжелая ситуация в Бахмутке, там бои почти не прекращаются.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".