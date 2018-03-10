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Тег
Леонид Рошаль
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
3
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Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
Во вторник в Украине официально стартовала очередная волна мобилизации. Тем временем на востоке страны продолжается вооруженное противостояние. Подробнее - в обзоре от РИА Новости Украина.
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