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    дезертирство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Главной военной прокуратуры в Киеве. Архивное фото
    Военная прокуратура вызвала на допрос бывшего первого замкомандующего ВМС ВСУ Шакуро
    22:57 11.02.2016
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    Военной прокуратурой Южного региона Украины расследуется уголовное производство в отношении Шакуро, которому сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) УК Украины.
    Отправка мобилизованных в учебный центр из Запорожья
    Армия дезертиров: 16 тысяч уголовных производств по отказу от участия в АТО
    15:30 06.10.2015
    3072Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Главный военный прокурор заявил о 16 тысячах уголовных производств в отношении дезертиров из АТО. По мнению экспертов, цифра касается не столько дезертиров, сколько уклонистов от призыва, которых военкоматы уведомляли об открытии уголовных дел.
    Василий Грицак
    СБУ подтвердила дезертирство 1,4 тыс работников спецслужбы
    20:00 20.08.2015
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    По его словам, "эти люди, действительно, остались на территории аннексированного Крыма", "это представители управлений СБУ Донецка, Луганска и Автономной Республики Крым".
    Украинские военные в Песках
    В Генштабе насчитали около 10 тыс дезертиров за время АТО
    21:39 20.06.2015
    296Переговоры по Донбассу
    Согласно информации Генштаба, в 2014 году около 10 тысяч военнослужащих самовольно оставили воинские части. В 2015 году дезертиров стало меньше, их количество составило около 100 военных.
    Петр Порошенко
    Порошенко: почти 30% солдат из первой волны мобилизации – дезертиры
    16:09 22.03.2015
    2925Особый статус Донбасса
    По словам президента, "они не были обученными, без соответствующей подготовки, без соответствующего вооружения, попав под первые обстрелы, психологически сломались и потом не могли себя заставить пойти дальше в бой".
    Отправка призывников Деснянского района Киева
    Вряд ли стоит говорить о массовом дезертирстве в армии – военный эксперт
    15:58 11.02.2015
    2012Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    В разработке следственных военных прокуратур находится более 5,5 тысячи уголовных дел, по которым проходит более 16,5 тысячи военных. О чем говорят эти цифры, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил юрист, полковник запаса Николай Селюк.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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