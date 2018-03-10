Военной прокуратурой Южного региона Украины расследуется уголовное производство в отношении Шакуро, которому сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 408 (дезертирство) УК Украины.
Главный военный прокурор заявил о 16 тысячах уголовных производств в отношении дезертиров из АТО. По мнению экспертов, цифра касается не столько дезертиров, сколько уклонистов от призыва, которых военкоматы уведомляли об открытии уголовных дел.
По словам президента, "они не были обученными, без соответствующей подготовки, без соответствующего вооружения, попав под первые обстрелы, психологически сломались и потом не могли себя заставить пойти дальше в бой".
В разработке следственных военных прокуратур находится более 5,5 тысячи уголовных дел, по которым проходит более 16,5 тысячи военных. О чем говорят эти цифры, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил юрист, полковник запаса Николай Селюк.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".