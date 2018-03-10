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    Сергей Ярошенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко
    Новые представления на депутатов от Луценко будут — адвокат
    13:48 30.06.2017
    111Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Правозащитник Сергей Ярошенко не исключил в эфире "ГС", что генпрокурор вскоре внесет новые представления о лишении народных депутатов неприкосновенности. По словам, эксперта, вероятно, они будут касаться неуплаты налогов.
    Молоточек судьи
    Судебная реформа: расценки на услуги адвокатов вырастут
    14:35 05.06.2016
    609Судебная и конституционная реформы в Украине
    Адвокат Сергей Ярошенко считает зарплаты судей аппеляционных судов и Верховного Суда, которые им будут платить с 1 января 2017, завышенными.
    Взятка. Архивное фото
    Правящие партии устраивает коррупция – эксперт
    14:14 18.04.2016
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    Политические силы, контролирующие парламент, не заинтересованы в борьбе с коррупцией, считает эксперт по коррупционным делам Александра Устинова, а Юрист Сергей Ярошенко прокомментировал дело мэра Вышгорода Алексея Момота.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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