Политические силы, контролирующие парламент, не заинтересованы в борьбе с коррупцией, считает эксперт по коррупционным делам Александра Устинова, а Юрист Сергей Ярошенко прокомментировал дело мэра Вышгорода Алексея Момота.
Две политические силы, которые сейчас контролируют парламент и страну, своими действиями показывают, что они не заинтересованы реально бороться с коррупцией, считает член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова.
Член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова отметила, что убытки от коррупционных схем в Украине огромны, а ключевыми в этом вопросе являются государственные предприятия, контролируемые политиками.
Прокурор ГПУ пытался дать взятку, чтобы получить должность в антикоррупционном бюро. Цинизм ситуации в том, что чиновник предложил члену совета общественного контроля НАБУ взятку за то, чтобы дальше бороться с коррупцией, заявила Александра Устинова.
Заявление Порошенко о люстрационной проверке в АП не имеет ничего общего с реальной люстрацией и выглядит странно спустя полтора года с момента принятия соответствующего закона. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявила эксперт Александра Устинова.
Если до конца года не будут подписаны договоры с международными организациями и поставлены лекарства, то будет провален ряд государственных программ по лечению населения, заявила эксперт Александра Устинова.
Если новыми прокурорами будут руководить старые кадры Генпрокуратуры, то про реформу говорить не приходится, считает Александра Устинова. Она также отметила положительность факта, что на должности антикоррупционных прокуроров отобрали меньше людей, чем планировали.
Глава антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что содействующие расследованию взяточники смогут сократить себе тюремный срок. Какая категория коррупционеров сможет избежать полноценного наказания?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".