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    Александра Устинова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова
    Последствия увольнения Соболева из комитета ВР. Мнение эксперта
    17:27 08.12.2017
    331Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам члена правления Центра противодействия коррупции Александры Устиновой, говорить о том, что Егор Соболев не справился с работой главы комитета ВР, просто смешно.
    Взятка. Архивное фото
    Правящие партии устраивает коррупция – эксперт
    14:14 18.04.2016
    273
    Политические силы, контролирующие парламент, не заинтересованы в борьбе с коррупцией, считает эксперт по коррупционным делам Александра Устинова, а Юрист Сергей Ярошенко прокомментировал дело мэра Вышгорода Алексея Момота.
    Взятка. Архивное фото
    В Украине нет политической воли бороться с коррупцией – Устинова
    13:16 18.04.2016
    113
    Две политические силы, которые сейчас контролируют парламент и страну, своими действиями показывают, что они не заинтересованы реально бороться с коррупцией, считает член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова.
    Взятка. Архивное фото
    Эксперт: самые крупные коррупционные схемы реализуются на госпредприятиях
    10:23 18.04.2016
    1315
    Член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова отметила, что убытки от коррупционных схем в Украине огромны, а ключевыми в этом вопросе являются государственные предприятия, контролируемые политиками.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Эксперт прокомментировал ситуацию со взяткой в НАБУ
    18:39 19.02.2016
    148
    Член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова заявила, что первый случай взяточничества в НАБУ шокировал всех.
    Взятка. Архивное фото
    Правда жизни: дать взятку, чтобы бороться с коррупцией
    14:35 19.02.2016
    578
    Прокурор ГПУ пытался дать взятку, чтобы получить должность в антикоррупционном бюро. Цинизм ситуации в том, что чиновник предложил члену совета общественного контроля НАБУ взятку за то, чтобы дальше бороться с коррупцией, заявила Александра Устинова.
    Взятка. Архивное фото
    Эксперт: самые "жирные" дела передаются в НАБУ, прокуроры и сотрудники СБУ недовольны
    10:50 19.02.2016
    134
    По словам члена правления Центра противодействия коррупции Александры Устиновой, "люди из старой системы" не понимают, что есть какие-то вещи, которые нельзя купить.
    Администрация Президента Украины
    Люстрация в администрации Порошенко это банальная показуха - эксперт
    07:03 31.12.2015
    536Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Заявление Порошенко о люстрационной проверке в АП не имеет ничего общего с реальной люстрацией и выглядит странно спустя полтора года с момента принятия соответствующего закона. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявила эксперт Александра Устинова.
    Лекарства
    Закупка лекарств. Куда исчезают миллиарды гривен
    11:48 23.10.2015
    323Медреформа или медицинский геноцид?
    Если до конца года не будут подписаны договоры с международными организациями и поставлены лекарства, то будет провален ряд государственных программ по лечению населения, заявила эксперт Александра Устинова.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Эксперт: новыми прокурорами не может руководить старая Генпрокуратура
    01:04 05.09.2015
    59
    Если новыми прокурорами будут руководить старые кадры Генпрокуратуры, то про реформу говорить не приходится, считает Александра Устинова. Она также отметила положительность факта, что на должности антикоррупционных прокуроров отобрали меньше людей, чем планировали.
    Взятка. Архивное фото
    "Честным" ворам и взяточникам государство даст поблажку
    08:06 31.08.2015
    252
    Глава антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что содействующие расследованию взяточники смогут сократить себе тюремный срок. Какая категория коррупционеров сможет избежать полноценного наказания?
    Взятка. Архивное фото
    Антикоррупционная прокуратура заработает не скоро - эксперт
    06:18 13.08.2015
    256Дело Ефремова. Первый пошел?
    Как заявил заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, создание специальной антикоррупционной прокуратуры может существенно затянуться.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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