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Заявление Порошенко о люстрационной проверке в АП не имеет ничего общего с реальной люстрацией и выглядит странно спустя полтора года с момента принятия соответствующего закона. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявила эксперт Александра Устинова.