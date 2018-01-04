Порошенко перечислил лучшие книги года

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко перечислил книги, которые он рекомендует прочитать украинцам.

"Из-за напряженного рабочего графика времени на чтение остается очень мало. Однако среди приобретенных на Книжном Арсенале новинок есть книги, которые мне особенно запомнились. Рекомендую к прочтению", — написал глава государства в микроблоге в Twitter.

Петр Порошенко/Twitter, 4 января 2018

Cписок книг от украинского президента:

"Мустафа Джемилев. Несгибаемый" Севгиль Мусаевой и Алима Алиева; "Любомир Гузар. Хочу быть человеком" Екатерины Щеткиной; "Война с Россией" Ричарда Ширреффа; "Цивилизация. Как Запад стал успешным" Нила Фергюсона; "Шевченко от А до Я" Леонида Ушкалова; "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" Евгения Никифорова, Лизаветы Герман и Ольги Балашовой.

Ранее Порошенко поделился своим "плейлистом", в который вошли семь песен.