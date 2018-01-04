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    Культура

    Порошенко перечислил лучшие книги года

    (обновлено: )11203
    Петр Порошенко пожаловался, что из-за напряженного рабочего графика времени на чтение остается очень мало. При этом он назвал шесть книг, которые "ему особенно запомнились".
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко перечислил книги, которые он рекомендует прочитать украинцам.

    "Из-за напряженного рабочего графика времени на чтение остается очень мало. Однако среди приобретенных на Книжном Арсенале новинок есть книги, которые мне особенно запомнились. Рекомендую к прочтению", — написал глава государства в микроблоге в Twitter. 

    Петр Порошенко/Twitter, 4 января 2018

    Cписок книг от украинского президента:

    1. "Мустафа Джемилев. Несгибаемый" Севгиль Мусаевой и Алима Алиева;
    2. "Любомир Гузар. Хочу быть человеком" Екатерины Щеткиной;
    3. "Война с Россией" Ричарда Ширреффа;
    4. "Цивилизация. Как Запад стал успешным" Нила Фергюсона;
    5. "Шевченко от А до Я" Леонида Ушкалова;
    6. "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" Евгения Никифорова, Лизаветы Герман и Ольги Балашовой. 

    Ранее Порошенко поделился своим "плейлистом", в который вошли семь песен.

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