Порошенко перечислил лучшие книги года

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко перечислил книги, которые он рекомендует прочитать украинцам.
"Из-за напряженного рабочего графика времени на чтение остается очень мало. Однако среди приобретенных на Книжном Арсенале новинок есть книги, которые мне особенно запомнились. Рекомендую к прочтению", — написал глава государства в микроблоге в Twitter.
Петр Порошенко/Twitter, 4 января 2018
Cписок книг от украинского президента:
- "Мустафа Джемилев. Несгибаемый" Севгиль Мусаевой и Алима Алиева;
- "Любомир Гузар. Хочу быть человеком" Екатерины Щеткиной;
- "Война с Россией" Ричарда Ширреффа;
- "Цивилизация. Как Запад стал успешным" Нила Фергюсона;
- "Шевченко от А до Я" Леонида Ушкалова;
- "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" Евгения Никифорова, Лизаветы Герман и Ольги Балашовой.
Ранее Порошенко поделился своим "плейлистом", в который вошли семь песен.