Порошенко запутался в цифрах

Jure MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко опубликовал списки лучших песен и книг 2017 года, но запутался в их количестве.

Во вторник, 2 января, глава государства поделился своим "плейлистом". "Украинская музыка этого года сделала значительный шаг вперед — появилось много современной и интересной музыки. Но самое главное: этот год показал — украинцы хотят слушать песни на родном языке", — написал глава государства на своей странице в Facebook, разместив ссылку на его Youtube-канал.

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Перед перечнем песен он написал о "десяти самых интересных" на его взгляд композициях, хотя в список вошли всего семь украинских исполнителей — Riffmaster, Onuka, The Hardkiss, Pianoбой, DakhaBrakha, Vopli Vidopliassova и Тины Кароль.

Петр Порошенко/Youtube Плейлист Петра Порошенко

В четверг, 4 января, Порошенко перечислил книги, которые он рекомендует прочитать украинцам. В его Twitter-аккаунте говорится о топ-5 книг, хотя в список вошли шесть.

Перечень книг от украинского лидера:

— "Мустафа Джемилев. Несгибаемый" Севгиль Мусаевой и Алима Алиева;

— "Любомир Гузар. Хочу быть человеком" Екатерины Щеткиной;

— "Война с Россией" Ричарда Ширреффа;

— "Цивилизация. Как Запад стал успешным" Нила Фергюсона;

— "Шевченко от А до Я" Леонида Ушкалова;

— "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" Евгения Никифорова, Лизаветы Герман и Ольги Балашовой.

twitter.com/poroshenko Топ книг от Петра Порошенко

Ранее соцсети активно обсудили мэра Киева Виталия Кличко, который в ходе выступления на Софийской площади в столице забыл украинский язык.