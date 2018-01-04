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    Культура

    Порошенко запутался в цифрах

    (обновлено: )44024
    Украинский президент поделился "плейлистом", а также списком книг, которые рекомендует украинцам прочитать. При этом глава государства анонсировал 10 песен, но разместил семь. А список книг состоит из шести, хотя в Twitter он заявил о топ-5.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Jure MAKOVEC / AFP

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко опубликовал списки лучших песен и книг 2017 года, но запутался в их количестве.

    Во вторник, 2 января, глава государства поделился своим "плейлистом". "Украинская музыка этого года сделала значительный шаг вперед — появилось много современной и интересной музыки. Но самое главное: этот год показал — украинцы хотят слушать песни на родном языке", — написал глава государства на своей странице в Facebook, разместив ссылку на его Youtube-канал.

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    Перед перечнем песен он написал о "десяти самых интересных" на его взгляд композициях, хотя в список вошли всего семь украинских исполнителей — Riffmaster, Onuka, The Hardkiss, Pianoбой, DakhaBrakha, Vopli Vidopliassova и Тины Кароль.

    Петр Порошенко/Youtube
    Плейлист Петра Порошенко

    В четверг, 4 января, Порошенко перечислил книги, которые он рекомендует прочитать украинцам. В его Twitter-аккаунте говорится о топ-5 книг, хотя в список вошли шесть.

    Перечень  книг от украинского лидера: 

    Президент Петр Порошенко поздравил военных с Новым годом
    Сайт президента Украины
    К кому обращался Порошенко, поздравляя украинцев с Новым годом?

    — "Мустафа Джемилев. Несгибаемый" Севгиль Мусаевой и Алима Алиева; 

    — "Любомир Гузар. Хочу быть человеком" Екатерины Щеткиной; 

    — "Война с Россией" Ричарда Ширреффа; 

    — "Цивилизация. Как Запад стал успешным" Нила Фергюсона; 

    — "Шевченко от А до Я" Леонида Ушкалова; 

    — "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" Евгения Никифорова, Лизаветы Герман и Ольги Балашовой. 

    twitter.com/poroshenko
    Топ книг от Петра Порошенко

    Ранее соцсети активно обсудили мэра Киева Виталия Кличко, который в ходе выступления на Софийской площади в столице забыл украинский язык.

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