Эксперт: Порошенко назначает судьями потенциальных преступников

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Печерский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности бывшего председателя Госуправделами Игоря Тарасюка и снял арест с его имущества. Об этом говорится в постановлении суда от 22 декабря. Отмечается, что соответствующее ходатайство поступило в суд 1 августа, а срок привлечения к ответственности по этому обвинению составляет 5 лет и, соответственно, прошел в 2012 году.

Экс-глава Госуправделами подозревался в том, что в 2006-2007 годах способствовал Виктору Януковичу и его окружению в завладении комплексом отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" общей стоимостью 506 млн гривен.

Суть дела в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил эксперт по делам судебной реформы Реанимационного Пакета Реформ Михаил Жернаков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки скандальне і суперечливе це рішення? Чого в ньому більше — політики чи юриспруденції?

— Ви знаєте, складно так однозначно сказати, тому що потрібно розуміти всі матеріали справи, всі її обставини, хоча тенденція прослідковується дуже небезпечна. Давайте згадаємо справу Юрія Крисіна, яка і далі актуальна, де у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія прокуратура перекваліфікувала співучасть у вбивстві на хуліганство. Точно так само зараз, дуже схожа схема, коли прокуратура перекваліфікувала справу з розтрати майна на службову недбалість, потім сплинули строки, і тепер уже людина виходить, що навіть з майна зняті арешти, закінчилися строки і розвалюється ще одна з принципових справ проти Януковича. І це — далеко не єдині такі справи. Найцікавіше, що навіть прокуратура підтримала це клопотання, навіть сторона обвинувачення підтримала клопотання у суді. Чому вона так вирішила — достеменно невідомо, звичайно, треба запитати у прокурорів, але, знову ж таки, досить загрозлива тенденція.

Загалом, хто винний в цій ситуації? Недосконалість судової системи?

— Можна скільки завгодно шукати винних і виправдовувати, що там положення закону не таке, там хтось схибив, там ще якісь були нюанси, але загалом — ще більше доказів того, що сама система не працює в такий спосіб, як належить, і тому я не вірю, що якщо би була політична воля зробити так, щоб ефективно притягати до відповідальності всіх, кого належить, то цього не можна було б зробити. Тим більше, наприклад, в справі Крисіна це — дуже яскраво. Суддя Олег Лінник, який ухвалив оцей занадто м'який вирок, він, насправді, є суддею Майдану, і він притягав до відповідальності автомайданівців, які їздили рівно чотири роки тому, 29 грудня 2013 року, до Януковича. Ви пам'ятаєте, вони позабирали права у всіх, хто не тільки туди їздив, але й у тих, кого там і не було навіть поруч, і навіть у тих, у кого прав не було ніколи. Тому що рішення всі спускалися зверху, з Адміністрації президента, і писалися всі просто під копію, одне — як і всі решта. І якщо б його притягнули тоді до відповідальності і звільнили з посади, на що він абсолютно заслуговує, зараз не було б такого занадто м'якого вироку Крисіну, тобто система дисциплінарної відповідальності суддів і взагалі відповідальності суддів не працює як така. Так само, до речі, як і прокурорів. Тому політична влада звичайно використовує цю систему для того, щоб в ручному режимі управляти і суддями, і прокурорами, і цими справами торгувати, продавати і використовувати їх у своїх цілях.

Повертаючись безпосередньо до справи Тарасюка. Які політичні наслідки може мати це рішення?

— Безумовно, політичні наслідки для чинної влади, якщо вона проголосила про те, що збирається боротися зі злочинами Януковича, неодноразово, і при цьому ми бачимо, що повсякчас то знімають з розшуку міжнародного, то вже українські суди знімають навіть арешти з майна, і ми не бачимо ні притягнення до кримінальної відповідальності цих посадовців, ми не бачимо ні конфіскацій, то політичні наслідки для чинної політичної влади, звичайно, загрозливі, у вигляді втрати їхніх мандатів і втрати будь-якої довіри громадян. І давайте ще подивимось на іншу тенденцію. 29 грудня — рівно в четверту річницю Автомайдан — президент говорив ще два роки тому, що судді, які ухвалювали злочинні рішення, судді, які судили автомайданівців, він сам сказав, що вони повинні бути не тільки звільнені, але і притягнені до кримінальної відповідальності. Зараз, два роки по тому, він 29 грудня призначив декілька суддів, які судили автомайданівців, достроково своїм указом. Тому от така тенденція розходження справ реальних із обіцянками, і, звичайно, це не може не мати наслідків.

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Громадяни України мають якийсь вплив на ситуацію? Яким чином можна завадити розвитку цієї системи?

— По-перше, висвітлювати і далі ці проблеми, так, як це робите ви, звертати увагу на ці кричущі речі. По-друге, ми бачимо, що як тільки набувають достатнього суспільного резонансу певні справи, такі, як справа Крисіна, такі, як справа Романа Насірова, коли не можна було навіть суддю призначити для розгляду запобіжного заходу. Як тільки люди приходять під суд, як тільки люди приходять, збираються на Майдані чи будь-де, і до цього привертають увагу, от тоді починають нарешті справи рухатися. Тобто маємо і такий, скажімо, умовно позитивний бік — політична залежність всієї системи правосуддя, що як тільки це починає бути політично невигідно і загрожувати власне політикам, вони починають щось робити в тому напрямку, щоб це запрацювало. Тому моя рекомендація, мій заклик до всіх, хто небайдужий, звертати на це увагу, писати дописи в соцмережах, приходити на слухання, на суди і домагатися справедливих вироків.

Що буде далі зі стравою Тарасюка? Він поїде з країни чи тут будуватиме власний бізнес?

— Складно мені персонально сказати, звичайно. Напевне, треба було б запитати у нього, але я не бачу, що для нього загрожує залишатись в Україні, якщо навіть арешти з майна у нього зняті, і фактично легітимізовано повністю, навіть перекваліфіковано розтрату на недбалість, і тенденція така, що відповідальності він зможе уникнути. Люди тікають з країни як правило коли є загроза того, що дійсно їх притягнуть до кримінальної відповідальності. Тут поки що я такої загрози не бачу.

К слову, адвокат Татьяна Ющенко в эфире "ГС" заявила, что к кадровому коллапсу в судебной системе привела люстрация судей. По ее словам, тотальный кадровый кризис на местном уровне мешал гражданам почувствовать какие-то глобальные изменения в судебной системе.