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    Политика

    Порошенко назвал 2017 год переломным в реформировании Украины

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    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "медицинская, пенсионная, образовательная - реформы, которые внедрят принципиальные изменения в жизни украинцев и приблизят стандарты жизни к европейским".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 2017 год стал переломным в реформировании страны, а худшее в украинской экономике уже в прошлом.

    "Худшее в украинской экономике уже в прошлом. Мы не просто выстояли, несмотря на войну, но и заложили основу для устойчивого развития… 2017 год стал переломным в реформировании страны. Медицинская, пенсионная, образовательная — реформы, которые внедрят принципиальные изменения в жизни украинцев и приблизят стандарты жизни к европейским", — написал президент в среду в Twitter.

    Ранее в среду посол США в Украине Мари Йованович призвала власти подтвердить свою приверженность искоренению коррупции и создать в стране антикоррупционный суд.

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