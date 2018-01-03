Порошенко назвал 2017 год переломным в реформировании Украины

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 2017 год стал переломным в реформировании страны, а худшее в украинской экономике уже в прошлом.

"Худшее в украинской экономике уже в прошлом. Мы не просто выстояли, несмотря на войну, но и заложили основу для устойчивого развития… 2017 год стал переломным в реформировании страны. Медицинская, пенсионная, образовательная — реформы, которые внедрят принципиальные изменения в жизни украинцев и приблизят стандарты жизни к европейским", — написал президент в среду в Twitter.

2017 став переломним у реформуванні країни. Медична, пенсійна, освітня – реформи, які впровадять принципові зміни в житті українців та наблизять стандарти життя до європейських. pic.twitter.com/aKSCuVoBKf — Петро Порошенко (@poroshenko) 3 января 2018 г.

Ранее в среду посол США в Украине Мари Йованович призвала власти подтвердить свою приверженность искоренению коррупции и создать в стране антикоррупционный суд.