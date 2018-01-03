Саакашвили заявил, что Порошенко будет сложно его убрать

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко не желает видеть его в Украине, потому что Саакашвили говорит правду.

Об этом Саакашвили заявил в комментарии телеканалу NewsOne.

"В свое время другой грузин, который говорил правду, Георгий Гонгадзе, которого тоже президент Кучма — гораздо более сильный президент — не хотел видеть в Украине. Он кричал: "Уберите отсюда Гонгадзе!", "Позвоните грузинскому послу: пусть забирает его из Украины!" Потом Гонгадзе реально убрали. Я не хочу в этом обвинять президента Кучму, но он так и не оправился от этого удара. Я думаю, что для президента Порошенко… я гораздо менее по зубам, чем Гонгадзе был Кучме", — отметил политик.

По его мнению, Порошенко "допускает фатальную ошибку".

"На его месте если бы я внимательно наблюдал за событиями в Иране. Потому что мы ему даем шанс нормального политического процесса: без шантажа, без судебных дел, без высылки из страны, нормальный диалог, дебаты, нормальный переходный период. А он загоняет ситуацию в иранскую ситуацию", — подчеркнул Саакашвили.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти. Генпрокурор продемонстрировал на пресс-конференции и в парламенте записи телефонных разговоров, где фигурируют якобы Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. При этом соратник Саакашвили заявлял, что записи нужно отдать на экспертизу в Великобританию или США.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.