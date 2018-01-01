наверх
01.01.201816:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    В Новый год Порошенко показал, кого именно боится - Корнейчук

    (обновлено: )889170
    По словам политического аналитика Дмитрия Корнейчука, в своем новогоднем обращении к украинскому народу президент Петр Порошенко четко продемонстрировал, кто снится ему в ночных кошмарах.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    За несколько минут до Нового 2018 года президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с традиционным предновогодним поздравлением. Перед обращением главы государства в ролике перечислили достижения 2017 года, после чего к украинцам обратились заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, пловец Павел Будаевский и народная артистка Украины Ада Роговцева. Затем с речью выступил Петр Порошенко.

    "Желаю гражданам Украины и украинцам всего мира мира, счастья, благополучия! С Новым годом", — заявил президент.

    Читайте также: Выбери меня! Политики года в Украине, опрос экспертов

    Стоит отметить, что на кадрах новогоднего обращения Петра Порошенко запечатлена экс-премьер-министр Юлия Тимошенко. Ее можно увидеть на 40-й секунде в контексте судебных разбирательств "Нафтогаза" с российским "Газпромом".

    Кадры с экс-главой правительства сопровождаются подписью: "Победа НАК "Нафтогаза" спасает от кабального газового контракта (2009 года — Ред.)".

    Читайте также: Новогоднее обращение. О чем Порошенко мечтает под бой курантов

    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, в обращении президента Тимошенко появилась не случайно.

    "Зато из новогоднего обращения Порошенко четко ясно (по Фрейду), кого именно он боится. И кто снится Порошенко в ночных эротических кошмарах.
    Это я про кадры с Путиным и Тимошенко…", — написал он на своей странице в Facebook.

    Пост Дмитрия Корнейчука в Facebook
    Пост Дмитрия Корнейчука в Facebook

    Кроме того, эксперт прокомментировал общие тенденции в новогодних обращениях политиков.

    Читайте также: Украина 2018: судный год Порошенко

    "Веселят новогодние поздравления политиков и трущихся возле них холуев в стиле "Чтоб в следующем году у нас все было хорошо!". Так у этих ребят итак все хорошо. Независимо от того, во власти они или в оппозиции. Грабят же нас с вами, а не их…", — резюмировал он.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Украины
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Боец ВСУ в зоне АТО
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие