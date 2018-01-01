В Новый год Порошенко показал, кого именно боится - Корнейчук

РИА Новости Украина

За несколько минут до Нового 2018 года президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам с традиционным предновогодним поздравлением. Перед обращением главы государства в ролике перечислили достижения 2017 года, после чего к украинцам обратились заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, пловец Павел Будаевский и народная артистка Украины Ада Роговцева. Затем с речью выступил Петр Порошенко.

"Желаю гражданам Украины и украинцам всего мира мира, счастья, благополучия! С Новым годом", — заявил президент.

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Стоит отметить, что на кадрах новогоднего обращения Петра Порошенко запечатлена экс-премьер-министр Юлия Тимошенко. Ее можно увидеть на 40-й секунде в контексте судебных разбирательств "Нафтогаза" с российским "Газпромом".

Кадры с экс-главой правительства сопровождаются подписью: "Победа НАК "Нафтогаза" спасает от кабального газового контракта (2009 года — Ред.)".

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По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, в обращении президента Тимошенко появилась не случайно.

"Зато из новогоднего обращения Порошенко четко ясно (по Фрейду), кого именно он боится. И кто снится Порошенко в ночных эротических кошмарах.

Это я про кадры с Путиным и Тимошенко…", — написал он на своей странице в Facebook.

Пост Дмитрия Корнейчука в Facebook Пост Дмитрия Корнейчука в Facebook

Кроме того, эксперт прокомментировал общие тенденции в новогодних обращениях политиков.

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"Веселят новогодние поздравления политиков и трущихся возле них холуев в стиле "Чтоб в следующем году у нас все было хорошо!". Так у этих ребят итак все хорошо. Независимо от того, во власти они или в оппозиции. Грабят же нас с вами, а не их…", — резюмировал он.