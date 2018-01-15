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    Точка зрения

    Лукаш: Петр Алексеевич, добро пожаловать к агентам Кремля!

    (обновлено: )683200
    Когда сам постоянно врешь и другим запрещаешь говорить правду, нужно быть готовым и самому пострадать от неправды и лживой информации, отмечает юрист Елена Лукаш.
    Петр Порошенко и Владимир Путин
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко попал в новый скандал. Грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал три копии обращений в Федеральную службу безопасности РФ от 2007 года, в которых якобы Порошенко, занимавший на тот момент пост депутата Верховной Рады, обещает не заниматься антироссийской деятельностью. Обращения датированы 3 февраля 2007 года.

    Петр Порошенко
    пресс-служба президента Украины
    Тренд дня: "гадость липнет к Порошенко, уже и не отмыться"

    В Администрации президента позднее заявили, что обнародованные в СМИ письма — подделка и фейк, "изготовленным и заброшенным телекомпании Рустави-2 спецслужбой России".

    Новый скандал вокруг главы государства на своей странице в Facebook прокомментировала юрист Елена Лукаш.

    "Когда любой недовольный режимом, автоматически, без суда и следствия, клеймится агентом Кремля; когда журналист, блогер, священник преследуются за инакомыслие; когда уголовные дела — пиар, фарс и месть; когда глупая туша, не отрываясь от облизывания тарелок, раскрывает любое преступление до его совершения, и преступник всегда один и тот же; когда критика разрешена только западным кураторам, и то только потому что деньги очень нужны; когда любая правда убивается под крики: "Путин нападет"; когда преступник — это активист, а активист — это преступник; когда про офшоры, Липецк и команду Гонтаревой, без последствий, могут рассказать только зарубежные СМИ или неприкосновенные шкурки-грантоеды; когда ты лично наполняешь российский бюджет налогами; торгуешь российским газом и углём, а рассказываешь что они из Словакии и Пенсильвании… Ты должен быть готов, что абсолютно все поверят и в агента Лолиту, и в писули в КГБ, и во что угодно…" — пишет Лукаш.

    Ведь ты сам, обратилась она к президенту, "постоянно врешь, и другим запрещаешь говорить правду".

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    "Так что…. Приветствую в команде Агентов Кремля, Лолита) То ли ещё будет…", — подытожила юрист.

    Страница Елены Лукаш в Facebook
    Скриншот со страницы Елены Лукаш в Facebook
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