Лукаш: Петр Алексеевич, добро пожаловать к агентам Кремля!

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко попал в новый скандал. Грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал три копии обращений в Федеральную службу безопасности РФ от 2007 года, в которых якобы Порошенко, занимавший на тот момент пост депутата Верховной Рады, обещает не заниматься антироссийской деятельностью. Обращения датированы 3 февраля 2007 года.

В Администрации президента позднее заявили, что обнародованные в СМИ письма — подделка и фейк, "изготовленным и заброшенным телекомпании Рустави-2 спецслужбой России".

Новый скандал вокруг главы государства на своей странице в Facebook прокомментировала юрист Елена Лукаш.

"Когда любой недовольный режимом, автоматически, без суда и следствия, клеймится агентом Кремля; когда журналист, блогер, священник преследуются за инакомыслие; когда уголовные дела — пиар, фарс и месть; когда глупая туша, не отрываясь от облизывания тарелок, раскрывает любое преступление до его совершения, и преступник всегда один и тот же; когда критика разрешена только западным кураторам, и то только потому что деньги очень нужны; когда любая правда убивается под крики: "Путин нападет"; когда преступник — это активист, а активист — это преступник; когда про офшоры, Липецк и команду Гонтаревой, без последствий, могут рассказать только зарубежные СМИ или неприкосновенные шкурки-грантоеды; когда ты лично наполняешь российский бюджет налогами; торгуешь российским газом и углём, а рассказываешь что они из Словакии и Пенсильвании… Ты должен быть готов, что абсолютно все поверят и в агента Лолиту, и в писули в КГБ, и во что угодно…" — пишет Лукаш.

Ведь ты сам, обратилась она к президенту, "постоянно врешь, и другим запрещаешь говорить правду".

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"Так что…. Приветствую в команде Агентов Кремля, Лолита) То ли ещё будет…", — подытожила юрист.