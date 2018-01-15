Тренд дня: "гадость липнет к Порошенко, уже и не отмыться"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Глава государства Петр Порошенко стал фигурантом нового скандала. Грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал три копии обращений в Федеральную службу безопасности РФ от 2007 года, в которых якобы Порошенко, занимавший на тот момент пост депутата Верховной Рады, обещает не заниматься антироссийской деятельностью. Обращения датированы 3 февраля 2007 года. В обращении, которое адресовано директору ФСБ, сказано: "Заявляю, что решение о недопуске меня на территорию РФ является необъективным, так как к антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. Являюсь одним из основателей Партии регионов".

В этот же документе будущий глава государства написал, что в интересах РФ занимается привлечением крупных инвестиций на заводы Roshen (Липецкая область) и "Богдан" (Нижегородская область), а также создает и предоставляет рабочие места россиянам. Кроме того, Порошенко добавил, что регулярно посещает Санкт-Петербург, где проживают родители жены его старшего сына Алексея.

В Администрации президента позднее заявили, что обнародованные в СМИ письма являются подделкой и фейком, "изготовленным и заброшенным телекомпании Рустави-2 спецслужбой России". В заявлении АП также подчеркивается, что в 2007 году сын Порошенко Алексей не был женат — он женился в Киеве в сентябре 2013 года. За Порошенко вступился бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, позиционирующий ныне себя как оппонент действующего президента. В частности, он также заявил, что опубликованные письма Порошенко — подделка.

Политический эксперт Михаил Павлив считает, что публикация так называемых "писем Порошенко" связана с давлением на президента вокруг создания антикоррупционного суда.

"Думаю, что публикация "письма Порошенко в ФСБ" осознанно корявого, это привет Петру Алексеевичу от наших заокеанских "друзей" с предложением поторопиться с запуском антикоррупционного суда, а так же напоминанием о каких то других, возможно существующих, письмах. В общем, пришла беда откуда не ждали. Не по понятиям работают люди, не то что оккупанты агрессоры", — написал Павлив в Facebook.

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Политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов усомнился в подлинности появившихся в СМИ документов, но подчеркнул, что украинцы верят практически во все негативные фейки.

"Опубликованные вчера в СМИ заявления Петра Порошенко адресованные ФСБ России — очень похожи на фальшивку. Хотя бы потому, что там говорится, кроме всего прочего, о жене Алексея Порошенко. В 2007г. Порошенко-младший был ещё весьма юн и никакой жены у него не было… Важно другое: общественное мнение очень легко глотает любой негатив, который пишут про действующего президента Украины. Рядовые граждане и даже эксперты — мгновенно верят в явный фейк даже не пытаясь анализировать", — акцентировал Спиридонов.

По мнению эксперта, главе государства и его команде следует изменить подход к формированию собственного имиджа.

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"Значит, Петру Алексеевичу нужно срочно что-то менять с имиджем, потому что если завтра появится информация, что он избивает новорожденных младенцев — многие поверят в достоверность этой новости. Негатив липнет так, что от всех плевков не отмоешься", - резюмировал Спиридонов.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук в свою очередь заявил, что "письма Порошенко" опубликовала сама Банковая "через грузинский канал подконтрольного Саакашвили", которые заранее превратили в абсурд любой дальнейший "слив" в СМИ документов с подписью президента.

"То, что "вброс" документов на грузинский канал координировался Банковой, показывает два момента. Первый — в считанные часы Банковая доказала, что письма фальшивые, поскольку в одном из них Порошенко говорит о визитах к родственникам жены сына в Санкт-Петербург. А в 2007-м его сын еще не был женат. А значит — письмо является фальшивкой ФСБ", — написал Корнейчук.

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Он подчеркнул, что и Саакашвили, и ФСБ отлично знают биографию главы государства и его семьи.

"Поэтому, если бы кто-то хотел и запустить такие фальшивки, то никогда не допустил бы подобных ошибок. Мало того, ФСБ никогда не использовали бы грузинскую прессу (а особенно — связанную с Саакашвили) для подобной спецоперации", — уточнил Корнейчук.

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Аналитик считает, что Банковая, опубликовав фейковые письма, подготовила общественное мнение к тому, что при публикации в дальнейшем любых негативных документов с подписью Порошенко, они будут считататься "фальшивкой Кремля".

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"В очередной раз создается имитация личного конфликта между Порошенко и его "ручным" проектом "Саакашвили". Ведь уже слишком много у людей подозрений, что никакой Саакашвили не оппозиционер. А так показывается: да он же через свой канал разоблачил лояльность Порошенко к Кремлю. Какие же между ними могут быть "договорняки"? В целом, ничего гениального в этой политтехнологии Банковой с "грузинскими документами" нет. Но для электората Порошенко "прокатит", - подытожил Корнейчук.

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Финансовый обозреватель и блоггер Александр Дубинский уверен, что появление в СМИ "писем Порошенко" ужесточит политический кризис в стране на фоне экономических потрясений.

"По ощущениям, уже в ближайшее время нас ждут серьезные экономические потрясения. Для обывателя они будут связаны, как обычно, с дефицитом валюты, скачком курса доллара и ростом цен. Причины — отсутствие программы сотрудничества с МВФ, которая не будет продолжена не только из-за отсутствия реформ. Скандал с участием личного банкира президента Пасенюка и главы НБУ Гонтаревой в отмывании 1.5 млрд долл Януковича — что не могло не быть не согласовано с Порошенко — заморозит все программы международной финансовой помощи. Потому что скандал этот уже является международным. А письмо Порошенко директору ФСБ России — параллельно, ужесточит политический кризис внутри страны, что сделает невозможным рыночные валютные займы", — уточнил Дубинский.

В целом, по мнению блоггера, Украину вследствие непрофессионализма власти ожидает кризис более жесткий, чем в 2014-15 гг.

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"На фоне мертвой промышленности, углубляющегося дефицита платежного баланса и общего непрофессионализма власти — кризис нас ждёт похуже, чем в 14-15 годах. Боюсь, что по силе он может быть ближе к 90-м. Впрочем, как и любой другой кризис — это будет очередной дорогой платой за ошибку выбора. Прежде всего, ошибку выбора людей которым мы доверили судьбу этой — пока ещё нашей — страны", - резюмировал Дубинский.

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Политолог Кирилл Молчанов допустил, что в ближайшее время, возможно, украинской общественности придется обсуждать новые письма, которые, впрочем, концептуально от уже опубликованных отличаться не будут.

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"Думаю весьма скоро можно будет обсуждать новые письма и спорить — это фейк или нет, но концептуально текст не изменится: "Прошу пустить на территорию РФ, занимаюсь созданием рабочих мест в Липецк, плачу налоги, никакой не русофоб это все Турчинов, Яценюк, Аваков. Претензий к пограничникам не имею", — предположил политолог.