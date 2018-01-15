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    Политика

    Власти Крыма: Порошенко никогда на услышит украинский гимн на полуострове

    (обновлено: )396140
    Вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский заявил, что у крымчан и севастопольцев есть свой государственный гимн – это гимн Российской Федерации.
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко никогда не услышит украинский гимн в Крыму, поскольку для крымчан существует лишь один родной гимн, которым они гордятся, – гимн Российской Федерации, заявил РИА Новости вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский.

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    Ранее Порошенко на своей странице в Facebook написал, что утверждается в убеждении, "что украинский гимн обязательно будет звучать в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе".

    "Мне крайне жаль этого человека, если у него в ушах до сих пор звучат эти гимны на территории республики и Севастополя. У нас эти гимны давным давно не звучат, и крупно сомневаюсь, что будут звучать вообще, когда бы то ни было. У крымчан и севастопольцев есть свой государственный гимн – это гимн Российской Федерации. Гимн, которым мы гордимся и с удовольствием поем. Такая реальность, как бы она кого-то не огорчала и не расстраивала на сопредельной территории, но она вот такая, и другой реальности у нас не будет", — сказал Полонский.

    Крым был присоединен к РФ в марте 2014 года референдума. Украина не признала присоединения полуострова и объявила о его аннексии, после чего ввела против России ряд санкций. Международные партнеры Украины также ввели в отношении России санкционные меры.

     

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