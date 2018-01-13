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    Во Франции продают глобусы с Крымом в составе РФ

    (обновлено: )322120
    Выяснилось, что их изготовили по заказу крупной французской издательской группы Eyrolles, сообщила украинская певица, писательница и первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирэна Карпа.
    Во Франции продают глобусы с Крымом в составе РФ
    Ирена Карпа в Facebook

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В одном из французских магазинов в продаже оказались глобусы, на которых Крым обозначен как часть России, а не Украины, сообщает секретарь украинского посольства во Франции Ирэна Карпа.

    "Хотела детям лампу-глобус купить. Пришла в магазин, смотрю — а тут такой крымнаш прокрался", — написала Карпа в Facebook.

    Ирена Карпа в Facebook
    Во Франции продают глобусы с Крымом в составе РФ

    Выяснилось, что их изготовили по заказу крупной французской издательской группы Eyrolles.

    Напомним, ранее в Белоруссии запретили глобусы с Крымом в составе РФ.

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    Крым был присоединен к РФ в марте 2014 года референдума. Украина не признала присоединения полуострова и объявила о его аннексии, после чего ввела против России ряд санкций. Международные партнеры Украины также ввели в отношении России санкционные меры.

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