КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В одном из французских магазинов в продаже оказались глобусы, на которых Крым обозначен как часть России, а не Украины, сообщает секретарь украинского посольства во Франции Ирэна Карпа.

"Хотела детям лампу-глобус купить. Пришла в магазин, смотрю — а тут такой крымнаш прокрался", — написала Карпа в Facebook.

Ирена Карпа в Facebook Во Франции продают глобусы с Крымом в составе РФ

Выяснилось, что их изготовили по заказу крупной французской издательской группы Eyrolles.

Напомним, ранее в Белоруссии запретили глобусы с Крымом в составе РФ.

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Крым был присоединен к РФ в марте 2014 года референдума. Украина не признала присоединения полуострова и объявила о его аннексии, после чего ввела против России ряд санкций. Международные партнеры Украины также ввели в отношении России санкционные меры.