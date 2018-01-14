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    Фотоленты

    Появились кадры дивизиона ЗРК в Крыму

    (обновлено: )52570
    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
    Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступает на охрану российских воздушных границ в Севастополе. Второй дивизион ЗРК С-400, развернутый в Севастополе на мысе Фиолент, обеспечит защиту населения Крыма и значительной части Краснодарского края.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
    Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. Второй дивизион ЗРК С-400, развернутый в Севастополе на мысе Фиолент, обеспечит защиту населения Крыма и значительной части Краснодарского края.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
    Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. Второй дивизион ЗРК С-400, развернутый в Севастополе на мысе Фиолент, обеспечит защиту населения Крыма и значительной части Краснодарского края.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
    Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступает на охрану российских воздушных границ в Севастополе. Второй дивизион ЗРК С-400, развернутый в Севастополе на мысе Фиолент, обеспечит защиту населения Крыма и значительной части Краснодарского края.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
    Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. Второй дивизион ЗРК С-400, развернутый в Севастополе на мысе Фиолент, обеспечит защиту населения Крыма и значительной части Краснодарского края.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
    Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступает на охрану российских воздушных границ в Севастополе. Второй дивизион ЗРК С-400, развернутый в Севастополе на мысе Фиолент, обеспечит защиту населения Крыма и значительной части Краснодарского края.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
    Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступает на охрану российских воздушных границ в Севастополе. Второй дивизион ЗРК С-400, развернутый в Севастополе на мысе Фиолент, обеспечит защиту населения Крыма и значительной части Краснодарского края.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
    Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступает на охрану российских воздушных границ в Севастополе. Второй дивизион ЗРК С-400, развернутый в Севастополе на мысе Фиолент, обеспечит защиту населения Крыма и значительной части Краснодарского края.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступает на охрану российских воздушных границ в Севастополе. Второй дивизион ЗРК С-400, развернутый в Севастополе на мысе Фиолент, обеспечит защиту населения Крыма и значительной части Краснодарского края.

    Российские боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" заступили в субботу на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем, передает РИА Новости

    В ходе выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства Крыма боевые расчеты выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности, начав обнаружение и отслеживание целей.

    Смотрите также: Появились фото и видео оставшихся в Крыму украинских кораблей и техники

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков комментировал размещение комплекса в Крыму, отметив, что принятие российской стороной мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-либо, у России есть полное суверенное право на такие меры.

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