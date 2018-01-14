Появились кадры дивизиона ЗРК в Крыму

Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступает на охрану российских воздушных границ в Севастополе. Второй дивизион ЗРК С-400, развернутый в Севастополе на мысе Фиолент, обеспечит защиту населения Крыма и значительной части Краснодарского края.