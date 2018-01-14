Появились кадры дивизиона ЗРК в Крыму

Российские боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" заступили в субботу на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем, передает РИА Новости.
В ходе выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства Крыма боевые расчеты выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплексов на местности, начав обнаружение и отслеживание целей.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков комментировал размещение комплекса в Крыму, отметив, что принятие российской стороной мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-либо, у России есть полное суверенное право на такие меры.