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    Техника из Крыма. В России раскритиковали слова украинского генерала

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    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина? (14)

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    По словам Франца Клинцевича, уже нет никакого смысла проверять наличие в головах нынешних и бывших киевских руководителей "скрытых подрывных устройств" - "они уже давно сработали".
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Первый замглавы оборонного комитета российского Совета Федерации Франц Клинцевич подверг критике слова бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко о необходимости проверять на мины возвращаемую из Крыма военную технику.

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    В субботу Романенко заявил изданию "Апостроф", что передаваемую Украине из Крыма военную технику следует проверять на "скрытые подрывные устройства".

    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Появились фото и видео оставшихся в Крыму украинских кораблей и техники

    "Что, называется, лучше молчать, чем говорить. Может, тогда и за умного сойдешь. Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах "скрытых подрывных устройств" — они уже давно сработали", — написал Клинцевич в Facebook.

    Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя "она находится вся в таком плачевном состоянии". По словам президента, это десятки кораблей и самолетов. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в России готовы пригласить украинских специалистов.

    Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко после этого заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, а решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.

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