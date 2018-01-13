Техника из Крыма. В России раскритиковали слова украинского генерала

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Первый замглавы оборонного комитета российского Совета Федерации Франц Клинцевич подверг критике слова бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко о необходимости проверять на мины возвращаемую из Крыма военную технику.

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В субботу Романенко заявил изданию "Апостроф", что передаваемую Украине из Крыма военную технику следует проверять на "скрытые подрывные устройства".

"Что, называется, лучше молчать, чем говорить. Может, тогда и за умного сойдешь. Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах "скрытых подрывных устройств" — они уже давно сработали", — написал Клинцевич в Facebook.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя "она находится вся в таком плачевном состоянии". По словам президента, это десятки кораблей и самолетов. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в России готовы пригласить украинских специалистов.

Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко после этого заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, а решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.