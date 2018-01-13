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    Полиция усилит работу на пунктах пропуска на границе с Крымом

    (обновлено: )428011
    По данным МВД Украины, необходимость усиления работы на пунктах пропуска связанна со значительным потоком людей и транспорта, которые ежедневно пересекают границу.
    На границе Крыма
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Полицейские усилят работу на трех пунктах пропуска на границе с Крымом с целью противодействия преступности, сообщает в субботу пресс-служба МВД Украины.

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    По данным МВД, необходимость усиления работы связанна со значительным потоком людей и транспорта, которые ежедневно пересекают границу. Как отмечается, в 2017 году контрольные пункты в обоих направлениях пересекли более 2,5 миллиона человек и около 410 тысяч транспортных средств.

    "Украинские правоохранители фиксируют случаи похищения транспорта, который исчезает на территории Крыма и находится там. Поэтому полиция Крыма и прилегающих областей скоординируют свою работу в направлении выявления и пресечения уголовных преступлений. Для этого активизируется работа полиции на трех пунктах пропуска, расположенных на линии разграничения с оккупированным полуостровом", — говорится в сообщении МВД.

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    Ранее сообщалось, что российские боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" заступили в субботу на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем.

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