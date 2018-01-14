Из-за Крыма. В РФ выступили за частичный разрыв Договора о дружбе с Украиной

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

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Депутат считает, что Договор "односторонне выгоден" Украине. "Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье Договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши, на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот Договор, Россия в 1997, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины", — рассказал депутат.

По словам Затулина, тогда, в 90-е годы, российская сторона активно боролась против положения документа о границах. "(Представители России — ред.) говорили, что делать это нельзя, что, даже если мы на это согласны, нужно оговорить это гораздо более конкретными условиями, чего в Договоре нет", — отметил парламентарий.

"Наша трактовка Договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом Договоре, границ взаимосвязано с темой Договора — дружба, сотрудничество и партнерство. То есть, нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: "Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам". Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже…, что нам нужно, по крайней мере в части этого Договора, его денонсировать — в части, касающейся статьи второй, а именно признание границ", — сказал Затулин РИА Новости.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной является основополагающим документом российско-украинских отношений. Документ предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

Ранее сообщалось, что российские боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" заступили в субботу на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем.