Журналисты "Вестей" заявили о давлении со стороны правоохранителей

facebook.com/KyivOperativ

Журналисты медиахолдинга "Вести" заявляют о давлении со стороны правоохранителей и наступлении на свободу слова

В ходе проведения обыска в ТРЦ "Гулливер" сотрудники военной прокуратуры и Нацполиции заблокировали свыше десятка сотрудников медиахолдинга "Вести", которых закрыли в переговорной комнате на 32-м этаже и не выпускают. Об этом в комментарии "Стране" заявила главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко.

По ее словам, в настоящее время связь с оказавшимися внутри и де-факто в заложниках журналистах отсутствует.

"Сотрудники напуганы, перед ними ходят люди с автоматами… Устроили маскарад с целью запугивания", — сказала главред "Вестей".