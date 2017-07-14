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    Журналисты "Вестей" заявили о давлении со стороны правоохранителей

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    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/KyivOperativ

    Журналисты медиахолдинга "Вести" заявляют о давлении со стороны правоохранителей и наступлении на свободу слова

    В ходе проведения обыска в ТРЦ "Гулливер" сотрудники военной прокуратуры и Нацполиции заблокировали свыше десятка сотрудников медиахолдинга "Вести", которых закрыли в переговорной комнате на 32-м этаже и не выпускают. Об этом в комментарии "Стране" заявила главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко.

    По ее словам, в настоящее время связь с оказавшимися внутри и де-факто в заложниках журналистах отсутствует.

    "Сотрудники напуганы, перед ними ходят люди с автоматами… Устроили маскарад с целью запугивания", — сказала главред "Вестей".

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