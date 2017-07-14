Обыск в редакции "Вести": ситуация возле бизнес-центра

В рамках обыска в редакции "Вестей" в "Гулливере" перекрыли все входы, в бизнес центре и ТРЦ. Об этом в Facebook сообщила журналист Оксана Гришина.

"Милый прокурор пояснил, что в рамках следственных действий в офисной части. А на вопрос, при чем тут ТРЦ, ответил, чтобы избежать перемещения важных документов. Почему не заблокировали только переходы? "Не ваше дело, решать, как нам вести следствие". Конечно, чем еще занять личный состав, если не переписью всех посетителей ТРЦ. Надеюсь, выборкой поделятся с отделом маркетинга, когда еще такое скрупулезное исследование проведешь", — написала она.

Сотрудники Национальной полиции и Главной военной прокуратуры проводят следственные действия в столичном бизнес-центре "Гулливер". Руководство обысками осуществляет главный военный прокурор Анатолий Матиос.