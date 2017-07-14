В "Вестях" сообщили подробности обыска

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КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Обыск в офисе издания "Вести" проводят военная прокуратура и Нацполиция, сообщил РИА Новости Украина шеф-редактор "Радио Вести" Андрей Блинов.

Ранее издание "Вести" сообщило, что в его офисе представители спецслужб проводят обыски.

"Военная прокуратура и Нацполиция проводят обыск… Запрещен вход и выход персонала, телефонные разговоры", — сообщил Блинов.

facebook.com/artem.shevchenko.9 Обыск в офисе "Вестей"

По его словам, сайт "Вестей" работает, но обновления несколько запаздывают. "Радио Вести" в настоящий момент работает в режиме студийного прямого эфира согласно расписанию.

В газете "Вести", которая издается самым большим тиражом среди всех ежедневных изданий Украины — 350 тысяч экземпляров ежедневно, не раз проходили обыски. В Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) объясняли это подозрениями в нелегальном финансировании газеты. В редакции связали произошедшее с критикой в адрес властей. Главредом издания ранее являлся нынешний главный редактор интернет-издания "Страна.UA" Игорь Гужва.

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В конце июня обыски также прошли в здании интернет-издания "Страна.ua", в результате был задержан главный редактор издания Гужва по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен, 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу. После этого прокуратура Киева подала жалобу на решение суда с требованием увеличить сумму залога до 123 тысячи долларов. Рассмотрение жалобы прокуратуры должно состояться 14 июля.