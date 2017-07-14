Издание "Вести" сообщило об обысках, работа редакции заблокирована

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Издание "Вести" сообщило, что в его офисе представители спецслужб проводят обыски, работа редакции заблокирована.

"В редакцию медиа-холдинга "Вести" нагрянули с обыском службы во главе с главным военным прокурором Анатолием Матиосом. В настоящий момент работа редакционного офиса заблокирована", — говорится в сообщении на сайте издания. Подробности не сообщаются.

В газете "Вести", которая издается самым большим тиражом среди всех ежедневных изданий Украины — 350 тысяч экземпляров ежедневно, не раз проходили обыски. В Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) объясняли это подозрениями в нелегальном финансировании газеты. В редакции связали произошедшее с критикой в адрес властей. Главредом издания ранее являлся нынешний главный редактор интернет-издания "Страна.UA" Игорь Гужва.

В конце июня обыски также прошли в здании интернет-издания "Страна.ua", в результате был задержан главный редактор издания Гужва по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал журналиста с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен, 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу. После этого прокуратура Киева подала жалобу на решение суда с требованием увеличить сумму залога до 123 тысячи долларов. Рассмотрение жалобы прокуратуры должно состояться 14 июля.