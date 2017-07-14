наверх
14.07.201713:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Маски-шоу во главе с Матиосом: в издании "Вести" проходят обыски

    Тема:

    Борьба со свободой слова: обыски в "Вестях" (151)

    (обновлено: )10912
    Обыск в офисе Вестей
    Обыск в офисе Вестей
    Обыск в офисе Вестей
    Обыск в офисе Вестей
    Обыск в офисе Вестей
    Обыск в офисе Вестей
    Обыск в офисе Вестей
    Обыск в офисе Вестей
    Обыск в офисе Вестей
    Обыск в офисе Вестей
    Обыск в офисе Вестей
    Обыск в офисе Вестей
    Обыск в офисе Вестей
    Обыск в офисе Вестей
    Обыск в офисе Вестей
    Обыск в офисе Вестей
    Обыск в офисе Вестей
    Обыск в офисе Вестей
    Обыск в офисе Вестей
    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/Оксана Омельченко
    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/artem.shevchenko.9
    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/Оксана Омельченко
    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/Оксана Омельченко
    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/Оксана Омельченко
    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/Оксана Омельченко
    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/Оксана Омельченко
    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/artem.shevchenko.9
    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/artem.shevchenko.9
    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/artem.shevchenko.9
    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/artem.shevchenko.9
    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/artem.shevchenko.9
    Обыск в офисе Вестей
    Ольга Семченко / facebook
    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/KyivOperativ
    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/KyivOperativ
    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/KyivOperativ
    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/kalnysh
    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/kalnysh
    Обыск в офисе Вестей
    facebook.com/kalnysh

    Рекомендуем

    В Орегоне живые угри из перевернутого грузовика залили слизью участников ДТПСкользкая авария: в США живые угри из перевернутой фуры залили слизью трассу11:42 14.07.2017
    Визит президента США Д. Трампа в ПарижВ гостях у Макрона. Визит Трампа в Париж04:19 14.07.2017
    Курортный сезон в ОдессеОдесский пляж "Аркадия", середина лета22:59 13.07.2017
    Нацкорпус закидал полицейских петардамиФотоитоги 13 июля: "беспокойная" Рада, саммит Украина-ЕС17:58 13.07.2017
    В Лос-Анджелесе прошла мировая премьера Игры престоловМировая премьера "Игры престолов" в Лос-Анджелесе17:55 13.07.2017
    Ненасытная "Стена". Нардепы просят выделить еще 300 млн15:39 13.07.2017
    Саммит Украина-ЕССообразили на троих. Встреча Порошенко, Юнкера и Туска14:28 13.07.2017
    10 депутатов заблокировали трибуну Рады и с помощью мегафона требуют снятия неприкосновенности с депутатовТрибуна Верховной Рады заблокирована12:56 13.07.2017
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗБольшой митинг профсоюзов против медреформы под Минздравом12:53 13.07.2017
    Все фотоленты

    Главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook рассказал причину обыска в редакции "Вестей".

    По его словам, Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции проводит "вторую волну" реализации "по делу злочинной организации Януковича-Клименко".

    Смотрите также: Обыск офиса редакции "Вести": ситуация возле бизнес-центра

    Он уточнил, что в настоящий момент обыски проходят в 183 помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко.

    Дополнительную информацию Матиос пообещал озвучить на совместном брифинге с министром МВД Арсеном Аваковым.

    Сотрудники Национальной полиции и Главной военной прокуратуры проводят следственные действия в столичном бизнес-центре "Гулливер". Руководство обысками осуществляет главный военный прокурор Анатолий Матиос.

    Ссылки по теме:
    Теги: