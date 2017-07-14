Маски-шоу во главе с Матиосом: в издании "Вести" проходят обыски

Главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook рассказал причину обыска в редакции "Вестей".

По его словам, Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции проводит "вторую волну" реализации "по делу злочинной организации Януковича-Клименко".

Смотрите также: Обыск офиса редакции "Вести": ситуация возле бизнес-центра

Он уточнил, что в настоящий момент обыски проходят в 183 помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко.

Дополнительную информацию Матиос пообещал озвучить на совместном брифинге с министром МВД Арсеном Аваковым.

Сотрудники Национальной полиции и Главной военной прокуратуры проводят следственные действия в столичном бизнес-центре "Гулливер". Руководство обысками осуществляет главный военный прокурор Анатолий Матиос.