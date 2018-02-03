Гужва и "радикал" Мосийчук поссорились в прямом эфире

Главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва, на днях выехавший из Украины, заявил, что если бы он действительно был бы "агентом Кремля", то его главным партнером в Украине стал бы народный депутат от "Радикальной партии Ляшко" Игорь Мосийчук.

Во время включения по Skype в прямом эфире телеканала ZIK Гужва заявил, что высказывания нардепа-"радикала" — это "план превращения Украины в новое Сомали".

"Я в шоке от того, что мы в XXI веке в Украине обсуждаем план уничтожения нашего государства в том, что предлагает Мосийчук под псевдопатриотическими лозунгами", — заявил главред "Страны".

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В свою очередь Мосийчук, пытаясь перекричать аплодисменты, ответил: "Это говорит тот, кто бежал из страны от пяти уголовных дел! Это говорит человек, который работает на Кремль! Это говорит человек, который "русский мир" сюда нес".

На это Гужва сказал, что если бы он работал на Кремль, то первое, что сделал, это дал бы нардепу Мосийчуку много денег.

"Ибо никто так не дискредитирует Украину, как Мосийчук. Все его заявления, те, что сейчас прозвучали, и то безумие, которое он творил в Facebook после моего заявления, эти фразы про Бузину — это создает впечатление об Украине, как о государстве, которое находится в шаге от хаоса, в шаге от анархии, в шаге от превращения в европейское Сомали. Что очень хорошо для враждебного государства в отношении Украины. Поэтому, если бы я был агентом Кремля, главным партнером в Украине у меня был бы Мосийчук", — заявил Гужва.

В среду, 31 января, стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы. По словам журналиста, он покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом.

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Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело спланированной провокацией. Суд арестовал Гужву с возможностью залога в 544 тысячи гривен, 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.

Как сообщало РИА Новости Украина, информацию об отъезде Гужвы из Украины крайне негативно восприняли члены парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук.