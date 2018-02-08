Атака на "Вести". Силовики взяли офисный центр в кольцо

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. К торгово-офисному центру Gulliver в центре Киева, где расположена редакция "Вестей", прибыло подкрепление, сообщает сайт издания.

"Здание окружено плотным кольцом силовиков. Прибывшие выстраиваются в колонны по три человека", — сказано в сообщении.

По словам очевидцев, в здании отключены лифты.

Сергей Харченко/ "Вести" Силовики возле офисного центра, где находится редакция "Вестй", 8 февраля 2018

Ранее издание сообщало, что представители силовых ведомств начали громить помещение.

В четверг главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыск в киевском офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена редакция "Вестей" в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киева.

В свою очередь шеф-редактор входящего в холдинг радио "Вести" Андрей Блинов назвал обыски давлением на СМИ и попыткой рейдерского захвата. Он добавил, что юристы холдинга пытаются встретиться с новым управляющим помещений, где находится офис, для подписания договора аренды. При этом глава Нацагенства Антон Янчук сообщил на брифинге, что новым управляющим офисных помещений "Вестей" стала компания ООО "Бизнес-центр Навигатор".

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Силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.