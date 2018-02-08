наверх
08.02.201819:20
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Киев

    Атака на "Вести". Силовики взяли офисный центр в кольцо

    Тема:

    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести" (95)

    (обновлено: )48205
    Здание, где находится редакция "Вестей", окружено плотным кольцом силовиков. Прибывшие выстраиваются в колонны по три человека, пишет сайт издания.
    Силовики возле офисного центра, где находится редакция Вестй, 8 февраля 2018
    Сергей Харченко/ "Вести"

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. К торгово-офисному центру Gulliver в центре Киева, где расположена редакция "Вестей", прибыло подкрепление, сообщает сайт издания.

    "Здание окружено плотным кольцом силовиков. Прибывшие выстраиваются в колонны по три человека", — сказано в сообщении.

    По словам очевидцев, в здании отключены лифты. 

    Сергей Харченко/ "Вести"
    Силовики возле офисного центра, где находится редакция "Вестй", 8 февраля 2018

    Ранее издание сообщало, что представители силовых ведомств начали громить помещение.

    Обыски в редакции Вестей
    vesti-ukr.com
    Люди в масках и разбитые стекла. Обыски в редакции "Вестей"

    В четверг главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыск в киевском офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена редакция "Вестей" в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киева.

    В свою очередь шеф-редактор входящего в холдинг радио "Вести" Андрей Блинов назвал обыски давлением на СМИ и попыткой рейдерского захвата. Он добавил, что юристы холдинга пытаются встретиться с новым управляющим помещений, где находится офис, для подписания договора аренды. При этом глава Нацагенства Антон Янчук сообщил на брифинге, что новым управляющим офисных помещений "Вестей" стала компания ООО "Бизнес-центр Навигатор".

    Читайте также: Тренд дня: нечитательский интерес — маски-шоу в "Вестях"

    Силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Задымление в редакции "Вести" в Киеве
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Николай Коханивский (в центре) на вече к третьей годовщине штурма Администрации Януковича в Киеве
    Радикальный экстремизм охватил Украину
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину