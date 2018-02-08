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    Конфликт вокруг "Вестей" обострился: в ход пошли кувалды

    Тема:

    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести" (99)

    (обновлено: )735011
    Нацагентство АРМА заявляет, что конфликт разгорелся между представителями управляющей компании и неустановленными лицами, которые называют себя представителями владельца помещений.
    Обыски в редакции Вестей
    vesti-ukr.com

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), заявило об обострении конфликта в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киева, где находится редакция "Вестей".

    Согласно сообщению пресс-службы АРМА, он обострился из-за действий неизвестных вооруженных лиц.

    Силовики в редакции Вестей 8 февраля 2018 года
    Фото "Вести"
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    "На 31, 32-м и 33-м этажах БЦ "Гулливер" происходит конфликт между представителями управляющей компании и неустановленными лицами, которые называют себя представителями владельца помещений или представителями компании-балансодержателя здания бизнес-центра", — говорится в сообщении.

    "Путем физического давления представителей управляющей компании вытеснили из помещений на одном из этажей здания. Неустановленным лицом применяются дымовые шашки, в результате чего сработала пожарная сигнализация. Кувалдой разрушаются входные двери, конфликт обостряется", — добавили в АРМА.

    АРМА расценивает такие действия как злостное нарушение постановления суда, что является уголовно наказуемым деянием.

    В четверг главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыск в киевском офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена редакция "Вестей" в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киева.

    По данным издания, к зданию прибыло подкрепление силовиков, прибывшие выстроились в колонны по три человека.

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    Вечером издание заявило, что в его редакции в Киеве начался пожар. Госслужба по ЧС Киева сообщила, что сообщение о пожаре не поступало, в здании, где находится редакция "Вести", был распылен неизвестный газ, идет эвакуация.

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    Глава медиахолдинга "Вести Украина" Ольга Семченко сообщила, что, несмотря на давление, которое оказывают на холдинг, он продолжит свою работу. По ее словам, газета "Вести" уже отправила в печать новый выпуск, в котором появится новое журналистское расследование о деятельности Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами.

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    Обыски в редакции "Вестей"
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
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