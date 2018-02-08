"Страшно и абсурдно". Глава медиахолдинга "Вести" сделала заявление

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КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Глава медиахолдинга "Вести Украина" Ольга Семченко заявила, что, несмотря на давление, которое оказывают на холдинг, он продолжит свою работу.

"Прямо сейчас в медиахолдинге "Вести Украина" забаррикадировались неизвестные молодые люди, которые называют себя охраной компании БЦ Навигатор. Утверждают, что им необходимо забрать имущество компании, которая сдает нам в аренду помещение для холдинга. К конструктивному диалогу не готовы… Законные методы работы с этими людьми не работают. С нашими юристами разговаривают ультиматумами, угрозами. Это действительно страшно и абсурдно. Но для нас сегодня важно одно: медиахолдинг "Вести" не остановит свою работу", — цитирует Семченко издание "Вести".

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По ее словам, газета "Вести" уже отправила в печать новый выпуск, в котором появится новое журналистское расследование о деятельности Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами.

"То, что сегодня происходит с нами — это прямое давление на СМИ. Которое продолжается уже четыре года. Банальная подготовка к новому сроку (президента Украины Петра — Ред.) Порошенко. Бог им судья, и каждому, кто участвует в этом беспределе", — добавила Семченко.

Ранее в четверг главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыск в киевском офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена редакция "Вестей" в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киева.

Вечером издание заявило, что в его редакции в Киеве начался пожар. Госслужба по ЧС Киева сообщила, что сообщение о пожаре не поступало, в здании, где находится редакция "Вести", был распылен неизвестный газ.