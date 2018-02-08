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    Атака на "Вести". В редакции задымление, идет срочная эвакуация

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    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести" (98)

    (обновлено: )58124
    По данным очевидцев, на 32-м этаже Gulliver, где расположена редакция "Вестей", произошло задымление. К месту ЧП прибыли сотрудники Госслужбы по ЧС.
    Задымление в редакции Вести в Киеве
    vesti-ukr.com

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В редакции "Вестей", расположенной в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киева, внезапно произошло задымление, сообщается на сайте издания.

    Как передают очевидцы, после задымления сработала сирена. Через несколько минут прибыли сотрудники ГСЧС.

    Обыски в редакции Вестей
    vesti-ukr.com
    Люди в масках и разбитые стекла. Обыски в редакции "Вестей"

    "Вонь ужасная, дышать просто нечем. Из-за того, что лифты не работают, приходится спускаться пешком. Вы представляете — спускаться в дыму 30 этажей? Не удивлюсь, если люди начнут терять сознание", — отметила одна из очевидцев происходящего.

    По словам очевидцев, люди заблокированы между этажами. 

    В свою очередь пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева Светлана Водолага в комментарии РИА Новости сообщила, что неизвестный газ был распылен на этаже, где находится издание "Вести". "У нас сообщений о том, что где-то в ТРЦ "Гулливер" пожар, не было. У нас буквально пять минут назад было одно сообщение о том, что кто-то распылил неизвестный газ на 34-м этаже", — сообщила Водолага.

    По ее словам, в данный момент информация еще уточняется, на месте работают сотрудники Госслужбы по ЧС Киева. Водолага отметила, что в самом ТРЦ находится пост спасателей.

    Силовики в редакции Вестей 8 февраля 2018 года
    Фото "Вести"
    Бег по кругу: очередной налет балаклав на "Вести"

    Ранее издание сообщило, что к торгово-офисному центру прибыло подкрепление правоохранителей — здание окружено плотным кольцом силовиков. 

    В четверг главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыск в киевском офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена редакция "Вестей" в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киева.

    В свою очередь шеф-редактор входящего в холдинг радио "Вести" Андрей Блинов назвал обыски давлением на СМИ и попыткой рейдерского захвата. Он добавил, что юристы холдинга пытаются встретиться с новым управляющим помещений, где находится офис, для подписания договора аренды. При этом глава Нацагенства Антон Янчук сообщил на брифинге, что новым управляющим офисных помещений "Вестей" стала компания ООО "Бизнес-центр Навигатор".

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    Силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.

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    Силовики возле офисного центра, где находится редакция "Вестй", 8 февраля 2018
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