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    Ольга Семченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Ситуация вокруг медиахолдинга Вести в Киеве
    Глава холдинга "Вести": нанятые за 300 грн титушки - новые хозяева Украины
    02:33 09.02.2018
    911Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Ольга Семченко, находясь в Аргентине, заявила, что теперь в современной Украине "могут захватить любое имущество у каждого из нас, нагнуть суд, придумать повод, нанять титушек за 300 гривен".
    Обыски в редакции Вестей
    "Страшно и абсурдно". Глава медиахолдинга "Вести" сделала заявление
    19:48 08.02.2018
    1676Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Ольга Семченко заявила, что газета "Вести" уже отправила в печать новый выпуск, в котором появится новое журналистское расследование о деятельности Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Обыски в редакции Вестей
    "Страшно и абсурдно". Глава медиахолдинга "Вести" сделала заявление
    19:48 08.02.2018
    1676
    Ольга Семченко заявила, что газета "Вести" уже отправила в печать новый выпуск, в котором появится новое журналистское расследование о деятельности Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами.
    Ситуация вокруг медиахолдинга Вести в Киеве
    Глава холдинга "Вести": нанятые за 300 грн титушки - новые хозяева Украины
    02:33 09.02.2018
    911
    Ольга Семченко, находясь в Аргентине, заявила, что теперь в современной Украине "могут захватить любое имущество у каждого из нас, нагнуть суд, придумать повод, нанять титушек за 300 гривен".
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