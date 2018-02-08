"Вести" сообщили о задержании троих участников погрома редакции

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КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности бизнес-центра "Гулливер", в котором находится офис "Вестей", задержала троих мужчин, участвовавших в погроме редакции издания. Об этом сообщает сайт издания со ссылкой на очевидцев произошедшего.

По их словам, троих молодых мужчин "крепкой спортивной наружности" задержали на первом этаже, когда они пытались пройти через турникеты. Один из них попытался сбежать, но был задержан.

По словам представителей службы безопасности БЦ, в частном разговоре "титушки" признались, что получили по 300 гривен за то, чтобы разгромить редакцию. Однако кто передал им деньги и кто предложил им таким образом "подзаработать", они не признались.

Все трое погромщиков переданы в руки полиции, добавили в издании.

В четверг главный редактор газеты "Вести" Оксана Омельченко заявила, что силовики проводят обыск в киевском офисе, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов не пускают на работу. Нацагентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений заявило, что взяло под свой контроль офисные помещения, в которых расположена редакция "Вестей" в торгово-офисном центре Gulliver в центре Киева.

В свою очередь шеф-редактор входящего в холдинг радио "Вести" Андрей Блинов назвал обыски давлением на СМИ и попыткой рейдерского захвата. Он добавил, что юристы холдинга пытаются встретиться с новым управляющим помещений, где находится офис, для подписания договора аренды. При этом глава Нацагенства Антон Янчук сообщил на брифинге, что новым управляющим офисных помещений "Вестей" стала компания ООО "Бизнес-центр Навигатор".

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Силовики неоднократно проводили обыски в офисе интернет-издания "Вести". Генпрокурор Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг будет закрыт до конца 2017 года.